الحكومة تبحث عن آلاف الوظائف في القطاع الخاص

مال وأعمال

في اطار النهج الحكومي الجديد للاصلاح الاداري والاقتصادي، تبحث الجهات المختصة بجدية وفاعلية عن اَلاف الوظائف للقادمين الجدد لسوق العمل خلال السنوات المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار»: ان هناك توجهات لتحويل الخطط والدراسات السابقة في هذا الصدد لواقع، موضحة ان القطاع الخاص سيكون البوابة الحقيقية لاستيعاب اغلب الاعداد الهائلة المتوقعة من الوظائف.

وبينت، ان خلق قطاع خاص قوي ومتين من شأنه ان يوجد فرص وظيفية حقيقية وجدية متوافقة مع تطلعات الشباب الكويتي.

وتحدثت عن ان المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المال الحكومي في دعم توجه توفير فرص للشباب، مع توسيع نطاق المشاركة في المناقصات العامة للشركات المحلية، حتى تتحسن الدورة الاقتصادية وتتوفر الفرص والوظائف المنشودة.

وفي سياق ذي صلة شددت المصادر، على ضرورة ترشيق القطاع العام، والتوجه نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات، فمن ناحية سيقلص المصروفات ومن ناحية اخرى سيوقف المد الكبير في الجهات غير الضرورية.

ووفقا لتقديرات، فانه من المتوقع ان يحتاج الشباب في المستقبل الى 35 الف وظيفة سنوياً، وهو معدل كبير ومرتفع للغاية يتطلب تحركات جدية لاستيعابه، اي انه خلال 10 سنوات يتطلب توفير 350 الف وظيفة.

ويعد القطاع الخاص من خلال مشاريعه المتنوعة في العديد من القطاعات الانسب لتوفير وظائف جديدة تلبي احتياجات الشباب.

