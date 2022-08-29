«التجارة»: إغلاق مطعم بسبب طن من الأغذية منتهية الصلاحية

مال وأعمال

قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط واغلاق احد المطاعم بمنطقة السالمية لقيامه باستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في صناعة الوجبات الغذائية المقدمة للمستهلكين. وقد تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بألف كيلو طن يقوم المخالف باخفائها في المخزن الخاص بالمطعم لغش المستهلك واستخدامها في صناعة الوجبات المقدمة.

وقام فريق الرقابة التجارية بحصر المواد المضبوطة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتنفيذ الاغلاق واستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف.

وتحرص الوزارة على متابعة الأسواق والإشراف عليها من خلال فريق الرقابة الذي يعمل على مدار الساعة لمواجهة أي حالات غش واحتيال قد يتعرض لها المستهلكون ويؤدي الى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما تستهدف الوزارة التعامل مع جميع الشكاوى التي ترد اليها وذلك وفق القواعد والاجراءات القانونية المنصوص عليها وتطبيق المخالفات على مرتكبيها.

