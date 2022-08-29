البورصة تفتح الأسبوع على انخفاض

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها، امس، على انخفاض مؤشرها العام 63?08 نقطة ليبلغ مستوى 7722?87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?81 في المئة. وتم تداول 242?6 مليون سهم عبر 9819 صفقة نقدية بقيمة 48?8 مليون دينار .

وتراجع مؤشر السوق الرئيس 26?3 نقطة ليبلغ مستوى 5836?68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?45 في المئة من خلال تداول 175?3 مليون سهم عبر 4952 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 79?03 نقطة ليبلغ مستوى 8626?88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?91 في المئة من خلال تداول 67?3 مليون سهم عبر 4867 صفقة بقيمة 35?7 مليون دينار. وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 33?14 نقطة ليبلغ مستوى 6095?53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?54 في المئة من خلال تداول 145?8 مليون سهم عبر 3706 صفقات نقدية بقيمة 11?7 مليون دينار «نحو 35?4 مليون دولار». وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات «الاعادة» و«ورقية» و«الانماء» و«وربة ت ا» من الأكثر ارتفاعا اما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«ايفا فنادق» و«وطني» فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات «التعمير» و«العقارية» و«المعدات» و«فيوتشر كيد» من الأكثر انخفاضا.

