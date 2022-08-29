78 مليار دولار تبخرت من ثروات مليارديرات أميركا.. في 8 دقائق

مال وأعمال

صدع كبير أحدثه خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في أوساط عالم المال والأعمال، وأكثر من تضرر بسببه مليارديرات أمريكا.

ففي غضون 8 دقائق فقط، انطلقت شرارة الخسائر الواسعة والباهظة مع تأكيد باول أن «الفيدرالي» ماضٍ في سياسته النقدية الأكثر تشددا عبر رفع الفائدة لكبح التضخم، لتمحو 78 مليار دولار من ثروات أكبر أغنياء أميركا.

وهوت التراجعات التي شهدتها الأسواق الجمعة 26 أغسطس الحالي بعد خطاب باول بالمؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي، بثروات كبار أثرياء الولايات المتحدة؛ حيث محت التراجعات 5.5 مليارات دولار من ثروة الملياردير الأميركي الأغنى في العالم إيلون ماسك، كما خسر جيف بيزوس 6.8 مليارات دولار، مسجلا أكبر خسارة بمؤشر بلومبرج للمليارديرات، كذلك تراجعت ثروات بيل جيتس ووارن بافيت بمقدار 2.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار على التوالي، فيما انخفضت ثروة سيرجي برين لأقل من 100 مليار دولار.

وقد جاء خطاب باول خلال منتدى السياسة النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمدينة كانساس في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حيث كرر التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة واستمرارها كذلك لفترة من الوقت للحد من التضخم، الأمر الذي قلص الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسهم الأميركية بدفع من توقعات بعكس صانعي السياسة النقدية مسار التشديد النقدي القوي قريباً.

هبوط حاد للأسهم الأميركية

وهوت الأسهم الأمريكية بختام تعاملات الأسبوع المنقضي (جلسة الجمعة 26 أغسطس) بعد الرسالة الواضحة والمقتضبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة من الزمن، مما يضع حداً لما يتردّد عن وجود جناح داخل البنك المركزي الأميركي قد يجعل من عملية مكافحة التضخم أمراً معقّداً.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.4%، ليسجل أسوأ تراجعات يومية منذ منتصف يونيو الماضي، كما انخفض مؤشر «ناسداك 100»، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا ومن بينها: «مايكروسوفت»، «أمازون»، «تسلا» و«ألفابت» بأكثر من 4%.

و قد راهن المستثمرون أن الأسوأ انتهى عقب تسجيل الأسهم الأمريكية في يوليو الماضي أقوى ارتفاع شهري منذ نوفمبر 2020، ما اسهم في تقليص التراجعات التي ضربت ثروات المليارديرات هذا العام، إذ خسر أغنى 500 شخص في العالم 1.4 تريليون دولار بالنصف الأول من 2022، في أكبر انخفاض بثروات أغنى الأشخاص على الكوكب في ستة أشهر.

وفي المقابل، أعاد خطاب باول للأذهان أن تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة لا تزال مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق خلال جائحة «كوفيد- 19»، عندما تم تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

يريد باول زيادة تشديد الأوضاع المالية، كما أنَّه يريد أن تعرف الأسواق أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعداً بعد لإعلان انتصاره في معركة التضخم. لقد تخلى عن أي احتمالات لخفض أسعار الفائدة قريباً، وهو احتمال تعيد الأسواق تسعيره.

