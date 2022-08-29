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14 نوفمبر المقبل وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف انطلاق المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي


تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، تنظم الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، في قاعة الظهران اكسبو، تحت عنوان «الأمن، ممكن للنمو الاقتصادي».
وتستهدف الجمعية من خلال استضافة هذا المؤتمر تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، و برعاية كبرى من شركة أرامكو وعدد من الشركات الكبرى، وبمشاركة وزارة الداخلية السعودية والعديد من الدول الخليجية والعربية والعالمية.
وسيقام معرض مصاحب للمؤتمر، الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، وسيتم استقطاب المتخصصين في هذا المجال، وتوفر برامج تدريبية أمنية متخصصة، وسوف يضم المعرض عددًا من كبريات الشركات السعودية والعالمية، للمساهمة في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الافراد والمنشآت على حد سواء.


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