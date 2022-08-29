«التجاري»: دشتي فاز بحساب «النجمة» الأسبوعي

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز أشكناني. وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5000 دينار كويتي من نصيب الفائز علي أحمد محمد دشتي.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار كويتي، وشهرية بقيمة 20000 دينار كويتي، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار كويتي، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار كويتي، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار كويتي للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، شإذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري. وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خلال تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي مكان و في أي وقت.

