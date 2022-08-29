«stc» تشارك في الحفل الختامي لمركز «21»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، عن مشاركتها في الحفل الختامي للنادي الصيفي لمركز 21، المركز الأول من نوعه للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة فوق سن الـ 21.

وتأتي مشاركة stc في المبادرة استكمالاً لسلسلة الأنشطة الصيفية وفي اطار حملتها «لاننا نهتم» التي تم إطلاقها تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة

وقالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم،: «لقد شاركنا في هذه المبادرة لتقديم تجربة مميزة لا تُنسى للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما بعد أن شهدنا الأثر الإيجابي الذي كان هدفنا الاساسي من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة.

وأضافت الجاسم: «ترى stc أنه من الضروري التواصل مع جميع فئات المجتمع الكويتي و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة تهدف إلى نشر الفرح و زيادة الوعي حول احتياجات ومتطلبات هذه الفئات. و شددت الجاسم على ضرورة التمكين الاجتماعي لهذه الفئات، حتى ندمج أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة سليمة في المجتمع في شتى مجالات الدمج؛ سواء الأكاديمي، أو الاجتماعي أوالثقافي وغيرها. كما تمنت تضافر الجهود والتعاون البناء في سبيل تحقيق هدف اساسي وانساني وهو دمج هذه الشريحة ضمن فئات المجتمع المختلفة.

