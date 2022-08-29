13 مليار دولار الودائع الخليجية بالمركزي المصري

مال وأعمال

كشف البنك المركزى المصري عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار.

وذكر البنك في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات.

وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار للسعودية، و5.7 مليارات دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت. وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1 %.

