الغنيمان: «ضمان» من أهم الشركات في خطة التنمية

مال وأعمال

أكد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان على أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تعتبر من أهم الشركات التي تسهم فيها الهيئة في هذه المرحلة، لا سيما مع الدور الكبير الذي ستقوم به في دعم القطاع الصحي في الكويت، والذي يعكس أهداف خطة التنمية الوطنية.

وبين الغنيمان خلال لقاء في مقر شركة ضمان أن الهدف من زيارته مع عدد من قياديي الهيئة العامة للاستثمار هو للاطلاع على سير العمل في الشركة عن قرب، والتعرف على استعداداتها للافتتاح من خلال خطط قياديي الشركة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وإنما سيتبعها زيارات أخرى من قبل ممثلي الهيئة.

ومن جهته رحب رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق الصانع بممثلي الهيئة، مؤكدا أهمية مشروع شركة ضمان الذي يعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة التنمية من حيث رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار، بالإضافة إلى أن شركة ضمان تعتبر أول مبادرة لدعم القطاع الطبي في الكويت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف ميزانية الدولة.

وأشار الصانع إلى أن من أهداف خطة التنمية الحد من الإنفاق الحكومي، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تقديم الخدمات ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية، مبينا أنه من خلال تقديم الرعاية الصحية لأكثر من مليون وثمانمائة من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، سيتم التخفيف عن المنظومة الصحية الحكومية بشكل عام والذي سينعكس إيجابا في صالح المواطن والمقيم.

واختتم الصانع قائلا: «إن شركة ضمان تعتبر من أهم ركائز محور الرعاية الصحية في رؤية كويت جديدة 2035، وأكبر شركة في الكويت من حيث الطاقة الاستيعابية، ونحن في المراحل الأخيرة من تجهيز المنظومة استعدادا لبدء التشغيل خلال الربع الأول من السنة القادمة، بالتعاون مع مشغل عالمي خبير في إدارة منظومة صحية بهذا الحجم، حيث سيتم التوقيع معه خلال الأيام القادمة «.

ومن جهته استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب المراحل الحالية التي وصلت إليها مشاريع الشركة وبالأخص المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وجميع الاستعدادات التي يتم القيام بها لدعم المنظومة ومرافقها الصحية من ناحية الخطط التشغيلية الإدارية والطبية والمالية والبنية الأساسية التكنولوجية وغيرها من الاستعدادات الأخرى.

وأوضح عرب أنه سيتم تسليم مستشفيات ضمان خلال الأسابيع المقبلة، منوها إلى حصول الشركة على الموافقات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي، بالإضافة إلى العمل على تجهيز منظومة ضمان بالكادر الطبي والإداري الذي سيعمل جنبا إلى جنب مع المشغل العالمي، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خلال مراكزها للرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية الثانوية.

وشرح عرب خلال العرض التقديمي كل تفاصيل الاستعدادات الحالية المتعلقة بالإدارات المختلفة، والمراحل والخطط المستقبلية قصيرة وطويلة المدى، والتي تمت بناء على دراسات قدمها مستشارون عالميون ومحليون، بالإضافة إلى الاستناد على العديد من التقارير والاحصائيات الرسمية.

يذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا، بالإضافة إلى أربعة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل جميع الفئات التي تحتاج خدمات الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة الأساسية التي ستستفيد من خدماتها.

وستقدم شركة ضمان من خلال منظومتها الصحية التأمين الإلزامي والخدمات الصحية الأولية والثانوية للعاملين في القطاع الخاص (المادة 18) وعائلاتهم، ضمن برنامج المحافظة على الصحة العامة (HMO)، وهو نموذج فريد يقوم على مفهوم الصحة الوقائية والذي سيقدم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار كل من المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام بالإنابة السيد خالد الحسون، ومدير إدارة المساهمات بالإنابة السيد وليد الشملان، ومن إدارة المساهمات السيد مشاري المسلم. ومن شركة ضمان حضر كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبد الرحمن وعدد من قياديي الإدارة التنفيذية.

