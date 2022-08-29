الإثنين 29 أغسطس 2022 ,2 صفر 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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الإنفاق العسكري الضخم
تصدرت أميركا الإنفاق العسكري عالمياً، تليها الصين، الهند، بريطانيا، وروسيا.
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