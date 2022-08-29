«الوطني»: الاقتصاد الأميركي في حاجة لسياسة نقدية متشددة

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص أن الأسواق شهدت أداءً ضعيفاً إلى حد ما قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أول اجتماع ينعقد بشكل شخصي لمحافظي البنوك المركزية العالمية منذ بداية الجائحة. واختتم باول خطابه في جاكسون هول بقوله «يجب أن نواصل مسيرتنا حتى نتأكد من إنجاز المهمة». وقد ألقى رسالته الأكثر تشدداً حتى الآن بشأن تصميم البنك المركزي الأمريكي على كبح جماح التضخم المتصاعد عن طريق رفع أسعار الفائدة.

ولفت التقرير الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني أن حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي كشف عن حاجة الاقتصاد الأمريكي لسياسة نقدية متشددة «لبعض الوقت» قبل أن تتم السيطرة على التضخم، وهي حقيقة تعني تباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل و«بعض الألم» للأسر والشركات. وقال باول: «قد يؤدي خفض التضخم إلى «تحقيق فترة مستدامة من النمو دون مستويات الاتجاه العام» وتوقع أنه «من المحتمل جداً أن يحدث بعض التباطؤ في ظروف سوق العمل». وتابع: «هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير».

وتهدف تلك التصريحات إلى تبديد الشكوك حول عزم الاحتياطي الفيدرالي مواصلة كبح التضخم بعد البدء في تطبيق أشد السياسات النقدية منذ عام 1981. وقال باول: «نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة».

كما صرح باول أنه مع تزايد تلك الآلام، لا ينبغي أن تتجه التوقعات نحو تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن سياساته المتشددة بوتيرة سريعة إلى أن يتم إصلاح مشكلة التضخم. ويتوقع بعض المستثمرين أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته النقدية إذا ارتفعت معدلات البطالة بسرعة كبيرة، مع توقع البعض خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وهي توقعات عارضها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بشدة على مدار الأسابيع الأخيرة.

وعلى النقيض من ذلك، أشار بعض صانعي السياسة إلى أن الركود لن يثنيهم إذا لم تتجه الأسعار بشكل مقنع إلى مستوى 2% الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الوصول إليه. هذا ولم يصدر عن باول يوم الجمعة ما يشير إلى المدى الذي سيصل إليه رفع أسعار الفائدة قبل وصول الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه، ولكنه أشار فقط إلى أنه سيتم رفعها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وكان خطاب باول متناقضاً مع الرسالة التي ألقاها خلال ندوة العام الماضي، عندما توقع أن ارتفاع أسعار المستهلكين لا يتعدى كونه ظاهرة «عابرة» نتجت عن القضايا المتعلقة بسلسلة التوريد. وأصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن التضخم مدفوع بالطلب وبالتالي من المرجح أن يستمر لفترة أطول. وعاد رئيس الفيدرالي بالذاكرة إلى الدروس المستفادة في فترة السبعينيات عندما عاصر المركزي الأمريكي فترة من الاضطرابات بعد أن طبق العديد من السياسات الخاطئة وفشل في كبح جماح التضخم. وقد أجبر ذلك بول فولكر، الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس 1979 على تشديد الخناق على الاقتصاد والتسبب في مزيد من الألم أكثر مما كان ضرورياً لو تصرف المسؤولون بسرعة أكبر.

