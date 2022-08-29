جاسم مصطفى بودي.. الأداء الاستثنائي

ديوان Diwan

تمكن وفريق العمل المساعد من الارتقاء بأداء بنك الخليج متجاوزا محنة جائحة كورونا بامتياز، على الرغم من التحديات التي واجهها البنك، مستعيناً بخبراته المتراكمة في العديد من الشركات التي تولى من خلالها مناصب قيادية متنوعة، ما مكنه من تجاوز تداعيات الأزمة والعبور بسفينة بنك الخليج إلى بر الأمان، فقد حقق البنك أن يحقق صافي ربح بنهاية العام 2020 بربحية بلغت 29 مليون دينار.

حدد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي استراتيجية البنك حتى نهاية 2025 في: زيادة النمو في محفظة الخدمات المصرفية للشركات عن طريق زيادة المنتجات والتركيز على شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطيد العلاقة مع العملاء وزيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتركيز على شريحة الشباب وأصحاب الثروات، وتطوير المنصات الرقمية للبنك بشكل يعزز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي.

سيرة مهنية

يتمتع بودي بسيرة مهنية متميزة، حيث يتولى حاليا منصب رئيس مجلس إدارة «بنك الخليج» منذ مارس 2020، كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة القابضة، كما أنه شغل مناصب عدة في عدد من الشركات الأكثر نجاحا في الكويت والشرق الأوسط. يقوم حاليا بشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الخليج، ترك العمل في شركة العائلة في عام 2005 ليؤسس شركة المتكاملة القابضة للخدمات اللوجستية، والتي حقّقت نجاحا كبيرا في مجال تأجير المعدات الثقيلة بقطاع النفط والغاز على مستوى دول الخليج العربي.

رؤاه الاقتصادية

يؤمن جاسم بودي بأن الكوادر الوطنية هي أساس الارتقاء بالعمل المصرفي، حيث يشير إلى أنه انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن نجاح العمل المصرفي يرتكز على الكوادر الوطنية ذات الكفاءة، فقد دأب بنك الخليج على بذل قصارى مساعيه من أجل تطوير مهارات العاملين به والاستثمار في تنمية قدراتهم، بل واحتضان المواهب من الشباب الكويتي حديثي التخرج بهدف تطوير مهاراتهم وترسيخ دورهم في الحفاظ على سلامة وقوة القطاع المصرفي في البلاد وتعزيز دوره في إثراء واستدامة الاقتصاد الوطني، نحو مستقبل مشرق لوطننا الحبيب.

ويضم بنك الخليج جهوده إلى جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى الإسهام في تطوير القطاع المصرفي بشكل خاص، وتعزيز الاقتصاد الكويتي بشكل عام، والمتمثلة في برنامج «كفاءة».

كما أكد بودي اهتمام بنك الخليج بتطبيق خطط «تكويت» العمالة لديه، وبنسب تفوق النسب المطلوبة من بنك الكويت المركزي، مشيدا في الوقت ذاته بدور الموظفين غير الكويتيين في نهضة البنك والقطاع المصرفي بشكل عام.

مسؤولية اجتماعية

وتأتي جهود البنك في هذا المضمار من برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه، والذي ينعكس في العديد من المبادرات التي يطرحها البنك والهادفة إلى صقل مهارات الشباب الكويتي في هذا القطاع الاقتصادي المهم وتنمية قدراتهم، وصولا إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبما يواكب آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي.

إجراءات استباقية

ويؤكد بودي أن جائحة كورونا كانت استثنائية، وإجراءات بنك الكويت المركزي في مواجهتها كانت استباقية، حيث ذكر أن بنك الكويت المركزي وضع حزمة إجراءات من بينها: خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، إضافة إلى خفض نسب المتطلبات الرقابية للحد الأدنى للسيولة ورأس المال لتعزيز مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وخفض أسعار اتفاقيات البيع – REPO.

ويوضح أن الدور المحوري الذي لعبه بنك الكويت المركزي في تجاوز القطاع المصرفي للأزمة، من خلال توجيهاته اليومية ساهم في تنظيم الأمور الفنية، حتى اتضحت الصورة بشكل أفضل، وبدأت تشير التوقعات إلى مدى معين للجائحة، وأنها ستخف تدريجيا، وإن كانت الآثار سوف تستمر مدة طويلة.

وأشار إلى أن البنوك المحلية كان لها دور مهم بالتأكيد، إذ بادرت بتأجيل سداد التزامات القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى إعطاء الخيار للعملاء من الشركات بتأجيل سداد أصل الدين لمدة مماثلة كبادرة لمساعدة العملاء على تخطي التحديات المالية التي تواجههم جراء الجائحة.

ويشير إلى أن جائحة كورونا غيرت الكثير، كونها أزمة غير مسبوقة، لم تقتصر تداعياتها على دولة أو منطقة، ولهذا لم يتمكن أحد في الأشهر الأولى من توقع مداها، ما أصاب الأسواق بربكة في بدايتها. وأضاف: منذ بداية الجائحة شكل البنك فريق عمل، لدراسة الموقف والتخطيط لكيفية تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولأن الأزمة كما ذكرت فريدة من نوعها، قررنا اتباع سياسة متحفظة، لحين اتضاح الصورة، وهو ما ساعدنا على تجاوزها بحمد الله. وأوضح أن بنك الخليج أثبت قدرة العالية على الاستجابة السريعة للتعامل مع كل التداعيات التي خلفتها الجائحة، واستطاع أن يطور أنظمته التكنولوجية ويقدم مستويات عالية من الخدمات الإلكترونية لعملائه. كما ركز البنك على متابعة المصروفات والنظم المعمول بها وإعادة دراستها.

البنوك الرقمية

وأضاف بودي: بحمد الله تجاوزنا الأزمة، وتمكنا من تحقيق أرباح، والتوزيع على المساهمين في 2020، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المساهمين والسوق عموما.

وقال: إن الأزمة جعلتنا نلتفت لأمور لم نكن نلتفت لها من قبل، أو لم نكن ننظر إليها بالطريقة التي رأيناها بها عقب كورونا، ومن الأشياء التي ظهرت أهميتها لنا بشكل مضاعف خلال كورونا تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والتي كانت على جدول التطبيق قبل الأزمة، جاءت كورونا لتعجل بها.

بنوك رقمية

ويقول بودي: شهدت بداية الأزمة ضغوطاً كبيرة على الخدمة الهاتفية والرقمية، التي تمكنا من استيعابها بفضل جهود موظفينا، ما حفزنا بشكل أكبر على الإسراع بخطط التحول الرقمي، والتي شهدت قفزات كبرى.

وقال إن إستراتيجية البنك، التي أعلن عنها لعام 2025، تستهدف ترسيخ مكانة بنك «الخليج» الرائدة كبنك المستقبل، والقائم على التحول الرقمي لخدمة الأجيال المقبلة، ولهذا حريصون على تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم لمواكبة المتغيرات السريعة في القطاع المصرفي. وحول إطلاق البنوك الرقمية في الكويت، قال بودي: يواكب بنك الخليج كل ما تقدمه البنوك الرقمية من خدمات، إلى جانب حرصه على توفير الخدمات التقليدية، والتي مازالت مطلوبة ولها أهمية كبرى لدى الكثير من العملاء. ولفت إلى أن الأزمة رغم تداعياتها، كانت أحد الدوافع الرئيسية للإسراع بخطط البنك في مسار التحول الرقمي، منوها إلى أن «الخليج» يعد أحد أكبر البنوك المحلية في تمويل الأفراد.

بورصة الكويت

ويؤكد بودي أن التطور الذي شهدته بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ساهم في تشكيل وعاء استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، ومنها الصندوق السيادي النرويجي، والتي تركز استثماراتها في البنوك المحلية، بفضل قوتها وسلامة أوضاعها المالية.

