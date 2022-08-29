فندق الشاطئ الذهبي... أيقونة فنادق الكويت

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يقول الكاتب المؤرخ عبدالله خالد الحاتم في كتابه القيم «من هنا بدأت الكويت» إن أول فندق تأسس في الكويت كان «فندق شيرين» سنة 1947 نسبة الى صاحبه يوسف بهبهاني المعروف بيوسف شيرين، وكان هذا الفندق يقع في ساحة الصفاة، وبالرغم من أن هذا الفندق كان الوحيد في تلك الفترة، ويقع في مكان مهم وسط المدينة، ألا أنه لم يلاق الاهتمام الكافي من مالكه.

وتوالت بعد ذلك تأسيس فنادق عديدة ومتواضعة المستوى، وكان أغلبها يقع وسط الحي التجاري للمدينة كمنطقة المباركية والشارع الجديد، وكان الفندق عبارة عن عمارة سكنية بها عدد كبير من الغرف من دون أي ضروريات (مثل الفنادق في يومنا هذا) كوجود بهو واسع (لُوبي) أمام مدخل الفندق، أو قاعة إقامة حفلات أو ملعب تنس أو حوض للسباحة، ولم يكن هناك تحديد (بعدد النجوم) للدلالة على درجة ومستوى هذه الفنادق، بل كانت كلها فنادق تؤدي فقط الدور الذي أُنشئت من أجله، وهو استضافة الوافدين والزائرين للبلاد.

اشتهرت بعض الأسماء لعدد من هذه النوعية للفنادق وسط البلد كالفنادق سمير، اميس بلاس، العصري، بغداد، الخليج الكبير، الكويت الكبير، وفندق الجامعة العربية، وفندق آخر باسم «فندق الأرز» كان يقع بمنطقة الشرق قرب سينما «الفردوس والحمراء».

والنقلة النوعية لعالم الفنادق في الكويت بدأت عند الانتهاء من بناء العديد من البنايات العالية الحديثة على جانبي شارع فهد السالم (الذي كان يُعرف سابقاً بأسم شارع الجهرة) عندما أُنشئت في هذا الشارع ثلاثة فنادق فاخرة هي: كارلتون وبرستول وفينيقيا، ونستطيع القول ان هذه الفنادق كانت تعتبر من الفئة الممتازة (ذات خمس نجوم) وفق المقاييس في ذلك الوقت.

أما الفندق الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو «فندق الشاطئ الذهبي»، وكان يقع بشارع الخليج في الموقع الذي يقع عليه اليوم مبنى مجلس الأمة تقريباً، وكان الشارع ضيقا يكاد يتسع لسيارتين في وقت واحد، وكانت البيوت الكويتية التقليدية المبنية من الطين وصخر البحر لاتزال موجودة على يمين الفندق وشماله، اختار أصحاب الفندق اسماً جميلاً رناناً له «فندق الشاطئ الذهبي» بالرغم من أنه لم يكن هناك أي نوع من الشاطئ.. لا ذهبي ولا فضي ولا حتى حديدي، ولكن بحراً يكثر على ساحله (أمام الفندق) الكثير من الطين والصخور والتراب، وبعض السفن الخشبية المحلية ترسو أمام هذا الساحل. ولكن رغم ذلك كان للفندق الاسم اللامع والسمعة الطيبة، كمكان راق ملائم لاقامة كبار الزوار من الأجانب الوافدين لزيارة الكويت، (درة الخليج في ذلك الوقت)، أقيم هذا الفندق في أوئل الستينيات (1961) وبالاطلاع على دفاتر وأوراق الفندق، نجد أن مدير الفندق اسمه رأفت حميد باشا، ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره 90 ديناراً بالاضافة الى نسبة 10% من صافي أرباح الفندق السنوية.

وعمل السيد رأفت باشا بهذا الفندق حتى تاريخ 12/8/1961.

وفي الأول من نوفمبر 1962 أدخل على هذا الفندق الكثير من التعديلات والتحسينات واضافة ديكورات جديدة، وكان الفندق مزوداً بجهاز مركزي لتكييف الهواء، وكان هذا بحد ذاته ميزة عظيمة لهذا الفندق في ذلك الوقت، ومن مزاياه الأخرى وجود حمام خاص بكل غرفة، ووجود مياه حارة وباردة وسماعات لسماع الموسيقى الهادئة (هذه المزايا أصبحت عادية جداً في يومنا هذا تكاد لا تذكر)، وليس هذا فقط بل وجود حديقة فوق سطح الفندق «روف كاردن» تقدم أشهر وأشهى المأكولات المعدة على أيدي أشهر الطهاة في البلاد العربية، وبالفندق معطم شرقي وآخر غربي مع جميع الاستعداد لاقامة الولائم والحفلات، وفوق هذا وذاك كانت المواصلات مؤمنة لزبائن الفندق، ليلاً ونهاراً.

وفي نوفمبر 1962 دخل الفندق في طور جديد، اذ قام اثنان من رجال الأعمال العرب والعاملين في مجال الفنادق باستثمار هذا الفندق، وهما جوزيف الشمالي والفونس خاطر، وبنظرة سريعة على بعض أوراق الفندق نجد قائمة الطعام والشراب ولائحة الأسعار حسب الجدول الآتي:

غداء لشخص واحد بسعر 700 فلس أو دينار، وجبة غداء لشخصين بسعر دينارين وعشاء لأربعة أشخاص بسعر 4 دنانير، ووجبة غداء لعشرة أشخاص بتكلفة تسعة دنانير و800 فلس.

أما المشروبات والمرطبات فأسعارها كالآتي:

عصير الليمون (الليمونادة) سعر 100 فلس، والقهوة 100 فلس أيضاً، أما الشاي فسعره 150 فلساً، كما يوفر المطعم عصير الأناناس عند الطلب.

كان فندق الشاطئ الذهبي أيقونة الفنادق في بداية الستينيات، (كما كانت الكويت نفسها أيقونة ودرة الخليج في ذلك الوقت).

وكان الفندق هو المكان المفضل لدى زائري البلاد من التجار ورجال الأعمال، ويقيم في الفندق طاقم بعض شركات الطيران من الطيارين عندما كانوا يتوقفون بمطار الكويت لمدة طويلة نسبياً، أو عند تغيير الطاقم في الرحلات البعيدة، وفي بعض الأحيان يقيم في الفندق بعض الطيارين الأجانب العاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية لبعض الوقت ريثما تخصص لهم الشركة سكناً دائماً.

كان فندق الشاطئ الذهبي معلماً بارزاً على شارع الخليج وله شهرة تفوق شهرة بقية الفنادق التي أنشئت بعد ذلك، وقع بين يدي إعلان تجاري ظريف للفندق هذا نصه.

«حقق فندق الشاطئ الذهبي ما كان يصبو إليه القادمون للكويت من راحة ونظافة تامة وموقع ممتاز هادئ... فإلى فندق الشاطئ الذهبي للمتعة والبهجة والراحة» انتهى النص، ذهب فندق الشاطئ الذهبي وبقيت ذكراه، فلكل شيء شروق وغروب وانفتاح وأفول.

