فعاليات متنوعة وليالٍ طربية في مركز جابر الثقافي

ديوان Diwan

ضمن الفعاليات التي يقيمها مركز جابر الثقافي للجمهور، والتي اعلن عنها، ومنها لأول مرة في الكويت تقدم الفرقة الغنائية الأميركية بويس أفينيو، صاحبة ملايين المشاهدات على الإنترنت، أجمل أغنياتها وتضم الفرقة الأشقاء الثلاثة أليخاندرو، ودانيال وفابيان، الذين حققوا شهرة كبيرة بإعادة أداء أغان شهيرة، ونشرها على «يوتيوب»، حيث لاقت تلك النسخ المعادة شعبية واسعة، وحقق بعضها شهرة أكثر من الأغاني الاصلية نفسها وذلك مساء اليوم الاثنين 29 وايضا مساء الغد 30 اغسطس.

وفي إطار احتفاء المركز بأعلام الموسيقى العربية في القرن العشرين، سيكون هناك حفل « بليغ حمدي.. سلطان الألحان» التي تضم أجمل أعمال الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، والتي تغنى بها كبار المطربين في مصر والعالم العربي من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ حتى ميادة الحناوي وعفاف راضي. ويمتعنا بتلك الألحان الخالدة مطربة الأوبرا المصرية رحاب مطاوع بمشاركة الصوتين الكويتيين مشاعل وخلف المشعوف بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة د. أحمد عاطف وسيكون الجمهور على موعد معها في يومي الخميس والجمعة 1و2 سبمتبر. ومن ضمن الفعاليات التي سوف تقدم نحتفي بأعمال الفنان سليمان الملّا، حيث نسترجع باقة من أجمل ألحانه، التي مازالت محفورة في ذاكرتنا وقلوبنا، يؤديها المطرب فواز الرجيب بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود. ويحتل الفنان سليمان الملّا مكانة بارزة بين الفنانين الكويتيين منذ بداياته في السبعينيات؛ وبرحيله في 21 يوليو الماضي، فقدت الأغنية الكويتية أحد روادها ممن رسموا بأعمالهم ملامح المشهد الغنائي المعاصر وسيكون الحفل في مساء الخميس 8 سبتمبر. كما سيكون محبو فعاليات مركز جابر مع ليلة مميزة ومختلفة في «ليلة السندباد» للفنان راشد الماجد، صوت من ذهب ومسيرة فنية ممتدة وأغنيات لا تمحى من الذاكرة، حيث ستقدم مختارات منها في ليلة طربية يحييها كل من فهد السالم وجاسم محمد، مساء الجمعة 9 سبتمبر في قاعة جابر العلي الموسيقية بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد العود.

