«الترفيه السعودية» تطلق مهرجان العودة إلى الرياض

ديوان Diwan

شهدت مدينة الرياض خلال الأيام الماضية انطلاق مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بدء فعاليات «مهرجان العودة إلى الرياض»، الذي يضم بين فعالياته العرض العالمي «ديزني على الجليد»، إضافةً إلى مجموعة من العروض المسرحية، والبرامج الترفيهية والتسويقية التي تجمع مختلف الأعمار وتركز على التعليم بالترفيه.

ويمثل المهرجان تجربةً تفاعليةً متكاملة وفريدة للزوار، إذ يتضمن مجموعةً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، وتتناسب مع الفئات العمرية كافة.

ويعد العرض العالمي «ديزني على الجليد»، من أبرز فعاليات المهرجان التي تهدف لإكساب الزوار تجربةً فريدة تمنحهم أوقاتًا رائعةً ومميزة، وتستمر فعالياته طيلة أيام المهرجان، حيث يعرض بشكل يومي على فترتين، تبدأ الأولى منهما عند الرابعة مساءً، والثانية عند الثامنة مساءً، ويتناول مجموعةً من القصص والشخصيات العالمية المفضلة للزوار، مثل ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي ضمن رحلات ومغامرات تهدف لاستعادة أفضل الذكريات والأوقات.

ويغطي مهرجان العودة إلى الرياض الاهتمامات المختلفة للزوار، ومنها عروض مسرحية «السيرك» بمسرح محمد العلي، وهي إحدى الفعاليات الترفيهية المعتمدة على مجموعة من الفنون الأدائية التي تكشف خبايا وأسرار ما يحدث في كواليس السيرك من مخططات وقصص وأحداث لا يعلمها الجمهور، إضافةً إلى مسرحية جامعة المشاغبين، وعروض الفنانة رشا رزق التي تمثل جزءًا من ذكريات الطفولة لدى الزوار.

ويشارك بالمسرحية التي تهدف لاختزال المسافة بين الجمهور ومحتوى العرض الفنان يعقوب عبدالله، وبشار الشطي، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وشهد العميري، وأحمد العوضي في مسرح محمد العلي، حيث بدأت أول عروضها أمس الجمعة، وتستمر حتى 30 أغسطس الحالي.

وتسهم الفعاليات المتنوعة للمهرجان في تهيئة الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، من خلال بث روح التفاؤل في نفوسهم، عبر مجموعات واسعة من الألعاب والمستلزمات الدراسية التي تخاطب عقولهم، وتستحثها على استرجاع ذكريات الدراسة وأنشطتها المتنوعة.

وضمن التنوع الغني للمهرجان تتخصص منطقة ستوب آند شوب بمجموعة من المتاجر التي يختص كل واحد منها بطابع وهوية يميزانه عن غيره، كما تتميز أروقة المنطقة بتصاميم مُستلهمة من ألوان تضفي البهجة على ملامح الزوار، وسط حزمة من الفعاليات المتنوعة كالمسابقات، وتنسيق الأزياء، وأنواع الرسم والفنون التي تنتشر في زوايا المنطقة ومتاجرها.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا.

