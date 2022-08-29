متحف الفنون والحرف اليدوية بماليزيا.. تراث وأساطير

ديوان Diwan

استعرض متحف الفنون والحرف اليدوية بمجمع المتاحف الوطنية وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور تراث وأساطير قبائل السكان الأصليين القاطنين في مناطق متفرقة من شبه الجزيرة الماليزية ويعرفون محليا باسم (أورانغ أصلي).وما يلفت نظر الزائر لهذا المتحف الثقافي هو المهارة العالية لدى السكان الأصليين في نحت الأخشاب بأدوات بدائية لتشكيل تماثيل المجسمات والأقنعة والتي تحظى بتقدير كبير من قبل هواة وتجار جمع وشراء الآثار. وتحكي تلك التماثيل قصصا أسطورية لها أبعاد وقيم اجتماعية بالنسبة للسكان الأصليين، حيث تتشكل بمجسمات فنية لها تعبيرات ضمنية تدل على مدى حبهم للطبيعة. ويحوي المتحف أشكالا صغيرة من الدمى المستخدمة في معتقداتهم إضافة إلى سلال الخيزران وفخاخ وأسلحة الصيد والقوارب والآلات الموسيقية ومنها مزمار الأنف (بينسول) والجيتار (زيتار) وكذلك الملابس التقليدية والتوابيت والحقائب والحاويات المصنوعة من أخشاب الصنوبر والروتان وسعف النخيل. و(أورانغ أصلي) هم أقدم سكان لشبه الجزيرة الماليزية حيث يعتقد أن قبائلهم استوطنت أرخبيل الملايو ابان الفترة ما بين 2500 و1500 قبل الميلاد ويتوزعون حاليا على 18 قبيلة صغيرة مصنفة تحت ثلاث مجموعات رئيسية وفقا للغاتهم وعاداتهم المختلفة وهي مجموعات (نيغريتو) و(سينوي) و(بروتو-مالاي) ويقدر مجموعهم بـ 179 ألف نسمة أي ما يمثل 0?6 في المئة من تعداد سكان ماليزيا.

