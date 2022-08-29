افتتاح مقر اتحاد المنتجين العرب في بيروت

ديوان Diwan

افتتح الاتحاد العام للمنتجين العرب الجمعة الماضي مكاتب مقر الاتحاد في بيروت وتم الإعلان رسميا عن بدء مهام هذا المقر الرابع التابع للاتحاد العام للمنتجين العرب المنتشر في 18 دولة عربية.

وقال الاتحاد في بيان ان افتتاح المقر تم بحضور ورعاية جامعة الدول العربية، ممثلة بالأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفير أحمد رشيد خطابي. واضاف البيان ان الاتحاد قام بزيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي وعلى الوزارات المعنية في لبنان لإعلان افتتاح مقر بيروت للاتحاد العام للمنتجين العرب رسميا ولإلقاء الضوء على هذه الصناعة العربية المهمة واعتبار شراكة الدول العربية مع بعضها تكاملية وليست تنافسية.

