أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.. شاركونا لتعم الفائدة وتتحقق الأهداف

ديوان Diwan

تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار المشهرة رسمياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2013م، من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره او أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح واطياف المجتمع الكويتي تتمثل بالآتي:

? تشجيع الأبناء والبنات على بر والديهم أو أولي أمرهم أو أقربائهم من خلال برامج هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي.

? توعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الأبناء والبنات واسرهم.

? توطيد وتقوية العلاقات الاسرية.

? تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأولي أمرهم وأقربائهم.

? تفعيل دور الاعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد.

? نشر وإعادة نشر المطبوعات والمنشورات بأنواعها في مجال بر الوالدين.

? عمل برامج سمعية ومرئية.

? مساعدة الأبناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم وأقربائهم.

? توعية المجتمع من خلال ثقافة رعاية الاباء والمسنين واحتياجاتهم وتحفيز الأبناء لبر الوالدين.

? القيام بتنفيذ أنشطة تعكس أعمال البر أو النفع العام وما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.

والمبرة بدأت عملها منذ أن تقدمت بطلب التأسيس والإشهار في عام 2007م وطوال فترة إتمام الإجراءات اللازمة للإشهار ومنذ عام 2007م بدأت المبرة في تنفيذ برنامج الشراكة المجتمعية مع إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية، ونظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عدة فعاليات وأنشطة وبرامج تندرج تحت أحد مشاريعها الاجتماعية والتي تمنح بصفة سنوية للفائزين المشاركين فيها، وذلك للسنة السادسة عشرة على التوالي منذ عام 2007م وحتى عام 2022م، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية وتتمثل مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م بالآتي:

? مسابقة جائزة البغلي للابن البار بالتعاون مع أفـراد ومؤسسـات المجتمـع المدنـي.

? مسابقة وسام البغلي للابن البار في العمل التطوعي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

? مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

? مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع جمعية التصوير الفوتوغرافي.

? مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية. بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

? سابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين.

? سابقة جائزة البغلي للابن البار في رسم الكاريكاتير بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية.

وبهدف توسيع رقعة المشاركة لكل شرائح المجتمع، تم تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق التطوعية، وتنظيم ملتقى الأجيال، كما تم تكريم عدد من ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات، كما تم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية، وتنظيم الاحتفال باليوم العالمي للأرامل واليوم العالمي للوالدين، كما حرص مجلس إدارة المبرة على الاستمرارية في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع الجائزة لعام 2020م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم والكويت الحبيبة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على كل جوانب ومجالات الحياة بالدولة.

لذا يسرني أن أتوجه لكل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المواطنين والمقيمين للمبادرة في المشاركة في الفعاليات والمسابقات والبرامج والأنشطة التي ستنفذها المبرة في عام 2022م والتي انطلقت في 1/6/2022م وستستمر حتى 31/10/2022م، كمساهمة منهم في تحقيق توجه المبرة في الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة من قبل كل أركان ومكونات الدولة بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم، مما يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 15 عاما مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ وتعزيز أركان العمل التطوعي والإنساني بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص، الأمر الذي وضعنا أمام تحد ومسؤولية لتنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج التطوعية والتوعوية عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتشجعنا للمحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها تجاه ترسيخ العمل التطوعي والإنساني والخيري وبأهمية ترجمة السياسات العامة للكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بكل اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، حيث لمسنا حرص وتفاعل كل افراد ومؤسسات المجتمع على المشاركة في كافة الفعاليات مما يؤكد ويدل على رقي وعيهم بأهمية البربالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم، وتعميق البر قي الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كل الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة في الكويت الحبيبة.

