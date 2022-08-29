اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار لعام 2022م.. كيان تنظيمي متخصص لتعزيز فضيلة البر في المجتمع

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عقدت اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار عدة اجتماعات ناقشت من خلالها العديد من البنود والمواضيع المتعلقة بآلية تنفيذ فعاليات وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، واتخذت العديد من القرارات والتوصيات بشأن آلية تعميم ونشر المسابقات وتشجيع وحث أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة فيها، ولقد بدأت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار النسخة السادسة عشرة من جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م اعتباراً من تاريخ 1/6/2022م والتي ستستمر فعالياتها ومسابقاتها وأنشطتها حتى موعد الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وزير الشؤون الاجتماعية لتكريم الفائزين وأبناء الكويت البررة بتاريخ 19 ديسمبر 2022م.

في بداية شهر يونيو 2022م أعلن ابراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البر عن انطلاق فعاليات جائزة البغلي للابن البار للسنة السادسة عشرة على التوالي في بداية شهر يونيو 2022م، مقدراً وشاكراً رعاية معالية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لكل فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، التي سيتم تنفيذها من خلال جائزة البغلي للابن البار لسنة2022م، وذلك بناءً على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (م 70/ م د 3 / 2022) على تنفيذ المبرة لفعاليات وأنشطة وبرامج ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2022م، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث ستنفذ المبرة العديد من الفعاليات في الفترة من 1/6/2022م وحتى 19/12/2022م من خلال اللجنة العليا للجائزة وفرق العمل المنبثقة عنها والتي تمثل عدداً من الجهات الحكومية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

أخذت اللجنة العليا على عاتقها مسؤولية تفعيل مشاركة كل شرائح وأطياف المجتمع ودور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في كل فعاليات الجائزة لعام 2022م، حيث تمت المخاطبات الرسمية بين المبرة والجهات المشاركة في الإعداد والتنفيذ لفعاليات الجائزة، والتي نتج عنها تشكيل رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا للجائزة لعام 2922م لتنفيذ كل المسابقات والفعاليات على النحو التالي:

? الأستاذ علي حسن عبد الحسين محمد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار.

? الأستاذ منصور عايش السلامين رئيس فريق التحكيم والتقييم لمسابقة البغلي للابن البار.

? الأستاذ حمد صالح الخالدي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار.

? الدكتور إبراهيم الحمادي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار.

? الأستاذة سعاد الياسين عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار.

? الأستاذ أنور عبد الله الحساوي رئيس فريق تحكيم مسابقة وسام البغلي للعمل التطوعي.

? الأستاذ حمد البسيس عضو فريق تحكيم مسابقة وسام البغلي للعمل التطوعي.

? الأستاذ عبد العزيز الصبيحي عضو فريق تحكيم مسابقة وسام البغلي للعمل التطوعي.

? الأستاذة نادية أحمد الشطي عضو فريق تحكيم مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي.

? الأستاذ فهد أحمد الشمري عضو فريق تحكيم مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي.

? الأستاذ عبدالرسول السلمان رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

? الأستاذ سالم سعد الخرجي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

? الأستاذة أميرة علي أشكناني عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

? الأستاذ عطارد الثاقب عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

? الدكتور يحيى أحمد رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة.

? الأستاذ عبدالله البصيص عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة.

? الأستاذة باسمة العنزي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة.

? الدكتورة سعاد الحمر رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي.

? الأستاذ باسم الدرويش عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي.

? الدكتور خلف الخالدي رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الشعبي والشعر الفصيح.

? الدكتورة نورة المليفي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح.

? الأستاذ محسن الحجرف عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الشعبي.

? الأستاذ محمد الثلاب رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير.

? الأستاذ فاضل الرئيس عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير.

? الأستاذ علي فرزات غضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير.

? الأستاذة عفاف طوفان العماني عضو فريق وزارة الصحة.

? الأستاذة فوز حسين بن سبت عضو فريق وزارة الصحة.

? الأستاذة امال مبارك الحربي عضو فريق وزارة الصحة.

? الأستاذة شيماء محمد غريب عضو فريق وزارة الصحة.

? الأستاذة خالدة يوسف عضو فريق وزارة الصحة.

? الأستاذة خلود مرزوق الخالدي عضو فريق وزارة الشؤون.

? الأستاذة نادية عبد الله الحيان عضو فريق وزارة الشؤون.

? الأستاذة مها نايف المطيري عضو فريق وزارة الشؤون.

? الأستاذة هناء غالي داعوس عضو فريق وزارة الشؤون.

? الأستاذة سندس خضر الباذر عضو فريق وزارة الشؤون.

? الأستاذة هبة سامي العامر عضو فريق وزارة الشؤون.

مسابقات جائزة البغلي للابن البارلعام 2022م أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م أحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة بالتنسيق مع أفـراد ومؤسسـات المجتمـع المدنـي، بهدف دعـم وتكـريم كل شـخص بـار بوالديـه أو ولـي أمـره أو أحـد أقاربـه أو يقـوم ببـر مجتمعـه ووطنـه، أو يقـوم ويعمـل علـى رعايـة وخدمـة وتأهيـل الوالديـن وكبار السـن، مـن خلال تفعيـل مبـدأ الشـراكة الاجتماعية مـع كل أفـراد ومؤسسـات المجتمـع المدنـي والمؤسسـات الحكوميـة والأهليـة التـي تعمل في رعاية وخدمة وتأهيل المسنين على النحو التالي.

أولاً: مسابقة جائزة البغلي للابن البار

? لا يقل سن المشترك عن (18) سنة.

? أن يكون الشخص متلقي الرعاية على قيد الحياة.

? أن يلتزم المشترك بتعبئة جميع البيانات الواردة في استمارة المشاركة.

? ان يلتزم المشترك بتقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل اللجنة العليا.

? لا يحق للفائزين السابقين بالجائزة المشاركة مرة أخرى.

جوائز الفائزين

سيتم اختيار 7 فائزين، ويمنح كل فائز:

? المركز الأول: 1500 د.ك (ألف وخمسمئة دينار كويتي).

? المركز الثاني: 1000 د.ك (ألف دينار كويتي).

? يمنح الفائزين من المركز الثالث وحتى المركز السابع جائزة مالية تبلغ قيمتها 500 د.ك (خمسمئة دينار كويتي).

? المجسم الذهبي لجائزة البغلي للابن البار.

? شهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

ثانياً: مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الكاتب المشارك كويتياً أو مقيماً في الكويت.

3) أن يكون العمل متميزا ويعكس واقعا حقيقيا لمظاهر بر الوالدين أو بر كبار السن.

3) يجب أن لا تكون القصة مقتطفة أو مجمعة أو مركبة من قصص أخرى.

4) أن لا يقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة، ولا يزيد على 1000 كلمة.

5) تقدم نسختان إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية (فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة).

6) أن لا تكون القصة المشاركة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

7) يحق لكل كاتب المشاركة بقصة واحدة، والنسخة الفائزة غير قابلة للرد.

8) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر القصة الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

المركز الأول: 500 د.ك المركز الثاني: 300 د.ك المركز الثالث: 200 د.ك

ثالثاً: مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي

1) المشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمؤسسات على أن تتم المشاركة بعمل واحد لكل مشارك.

2) أن تدل الصورة على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن (مظهر الوفاء والاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن).

3) أن يكون حجم الصورة مقاس (30 X40)

4) تقدم نسختان من الصورة إحداهما ورقية والأخرى الكترونية على CD عند تقديم الأعمال وأن تكون بجودة 300 DPI.

5) لا يسمح بكتابة البيانات أو الاسم على الصورة أو خلفها.

6) أن لا تكون الصورة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر الصور الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

المركز الأول: 500 د.ك المركز الثاني: 300 د.ك المركز الثالث: 200 د.ك

رابعاً: مسابقة جائزة البغلي للابن البارللفنون التشكيلية

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الفنان المشارك كويتياً.

3) أن تدل اللوحة الفنية على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن (مظهر الوفاء والاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن).

4) يحق لكل فنان المشاركة بعملين مختلفين، واللوحة الفائزة غير قابلة للرد.

5) أن لا تكون اللوحة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

6) لا يحق للمشاركين في المسابقة الاعتراض على قرارات لجنة الفرز والتحكيم.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر اللوحة الفنية الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

المركز الأول 750د.ك المركز الثاني 500 د.ك المركز الثالث 250د.ك المركز الرابع 200 د.ك المركز الخامس 200 د.ك المركز السادس 200 د.ك

خامساً: مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الشاعر المشارك كويتياً أو مقيماً في الكويت.

3) أن يتناول الشاعر في قصيدته مظاهر بر الوالدين أو بر كبار السن

3) أن لا يقل عدد أبيات القصيدة المشاركة عن 10 أبيات، ولا يزيد على 30 بيتاً.

4) تقدم نسختان إحداهما ورقية والأخرى الكترونية (فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة).

5) أن لا تكون القصيدة المشاركة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

6) يحق لكل شاعر المشاركة بقصيدة واحدة، والنسخة الفائزة غير قابلة للرد.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر القصيدة الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

المركز الأول 500 د.ك المركز الثاني 300 د.ك المركز الثالث 200 د.ك

سادساً: مسابقة جائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الفنان المشارك كويتياً أو مقيماً في الكويت.

3) أن تدل اللوحة الفنية الكاريكاتيرية على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن (مظهر الوفاء والاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن).

4) يحق لكل فنان المشاركة بثلاثة أعمال مختلفة، واللوحة الفائزة غير قابلة للرد.

5) قياس اللوحة الفنية الكاريكاتيرية A4 وضوح 300.

6) يمكن استخدام أي نوع من أدوات الرسم التقليدي أو الديجيتال (الرقمي)

7) يتم إرسال الأعمال الديجيتال (الرقمي) على موقع المبرة: www.albaghliaward.com

8) أن لا تكون اللوحة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

9) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر اللوحة الفنية الفائزة بمطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

10) لا يحق للمشاركين في المسابقة الاعتراض على قرارات لجنة الفرز والتحكيم.

جوائز الفائزين

المركز الأول: 500 د.ك المركز الثاني:300 د.ك المركز الثالث: 200 د.ك

المركز الرابع: 200 د.ك المركز الخامس: 200 د.ك المركز السادس: 200 د.ك

سابعاً: مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي

? المشاركة في الجائزة لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المواطنين والمقيمـين في الكويت.

? لا يقل سن المتطوع المشارك عن 18 سنة.

? الأعمال التطوعية المشاركة والتي تم تنفيذها داخل والكويت وخارجها يجب أن تقع خلال الفترة من 1/1/2020م وحتى 31 /10/2022م.

? لا تقبل الأعمال التي يتم تنفيذها خارج الكويت من قبل المقيمين في الكويت.

? يجب أن تعكس الأعمال التطوعية التي قام بها المتطوع أحد المجالات التالية: (الاجتماعي، الخيري، الديني، التربوي، الصحي، الإعلامي، الثقافي، والتنموي، والتعاوني)

? يجب أن يقدم المتطوع تقريراً كتابياً تفصيلياً عن كل عمل تطوعي قام به، موضحاً فيه طبيعة العمل وآلية تطبيقه، وتحديد مكان تنفيذه، وعدد المستفيدين والكميات العينية التي تم توزيعها إن وجدت، مرفقا به الصور الفوتغرافية او الأفلام التصويرية التي لا تتجاوز مدتها (60) ثانية، التي تبين وتعبر عن الأعمال.

? تقديم الشهادات أو المستندات التي حصل عليها من الجهات التي تطوع لديها إن وجدت.

? استيفاء كل البيانات في البنود أعلاه شرط أساسي لقبول المشاركة.

? يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر الأعمال الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

? يحق للجنة المنظمة عدم قبول أو رفض الأعمال المشاركة دون إبداء الأسباب.

جوائز الفائزين

أولاً: سيتم اختيار 3 فائزين من بين الأعمال المؤسسية، ويمنح كل فائز:

? المركز الأول جائزة مالية تبلغ قيمتها 1000 د.ك (ألف دينار كويتي)

? المركز الثاني جائزة مالية تبلغ قيمتها (750) د.ك (سبعمئة دينار كويتي).

? المركز الثالث جائزة مالية تبلغ قيمتها 500 د.ك (خمسمئة دينار كويتي).

ثانياً: سيتم اختيار 3 فائزين من بين الأعمال الفردية، ويمنح كل فائز:

? المركز الأول جائزة مالية تبلغ قيمتها 600 د.ك (ستمئة دينار كويتي).

? المركز الثاني جائزة مالية تبلغ قيمتها 400 د.ك (دينار كويتي).

? المركز الثالث جائزة مالية تبلغ قيمتها 250 د.ك مئتان وخمسون ديناراً كويتياً.

ثالثاً: سيمنح جميع الفائزين المجسم الذهبي لجائـــزة البغلي للابن البار، وشهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للجائزة:

? العمل على ترجمة اهتمام وحرص العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إلى عمل تنفيذي بشأن ضرورة وأهمية تفعيل المسابقات والتأكيد على دور اللجنة العليا والجهات المشاركة في تنظيم المسابقات في نشر وحث الجمهور على المشاركة في المسابقة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع الخاصة بهم ومواقع المبرة، والتأكيد على دورهم في تحكيم الأعمال المشاركة.

? العمل على حث وتشجيع عامة الجمهور لتقديم أعمالهم للمشاركة في المسابقات والمعارض الفنية والأمسيات التي سيتم تنظيمها من قبل المبرة على هامش المسابقات.

? وضع بنرات تخص المسابقات في بعض الجهات الحكومية والأهلية بهدف تعميمها ونشرها بين الجمهور في وزارة الشؤون، وزارة الصحة، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

? نشر المسابقات عبر الجرائد الالكترونية وكذلك عمل لقاءات صحافية مع أعضاء اللجنة العليا للجائزة كلاً فيما يخصه.

? اعتماد الآلية التي سيتم من خلالها تسجيل المشاركين في المسابقات من خلال الموقع الالكتروني للجائزة ومن خلال توزيع استمارات التسجيل على القائمين برعاية وخدمة وتأهيل المسنين في أقسام الخدمة المختلفة في إدارة رعاية المسنين وعيادات الرعيل الأول في المناطق الصحية من قبل فريق عمل وزارة الشؤون وفريق عمل وزارة الصحة.

? الاتفاق بشأن مشاركة مبرة إبراهيم طاهر البغلي في فعاليات اليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1/10/2022م من خلال إقامة يوم العمل التطوعي وكذلك إقامة ندوه تثقيفية.

? تفعيل وتعزيز دور اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية في نشر ودعم مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي من خلال الإعلان عنها في المواقع الالكترونية الخاصة بالاتحاد وكذلك تعميمها على جميع المبرات والجمعيات الخيرية وحثها على المشاركة في المسابقة.

? تكليف رئيس وأعضاء فريق الرواد من رؤساء الفرق التطوعية لتوجيه الدعوة لجميع أعضاء الفرق التطوعية للمشاركة في كل مسابقات جائزة البغلي للابن البار وفي مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي بشكل خاص.

? تكليف فريق الرواد لوضع التصورات بشأن الاحتفال باليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1/10/2022م، والذي سيتم تنظيمه من قبل الجمعية وإدارة المسنين بوزارة الشؤون.

? تكليف فريق الرواد بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن مشاركة أعضاء الفريق في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2022م لخدمة ورعاية المسنين.

? تكليف فريق الرواد بالاستعداد لتنفيذ فعاليات يوم العمل التطوعي مع وزارة الشؤون ووزارة الصحة.

? عمل دورات تدريبية لأعضاء فريق الرواد وسيقدم الدورات عدد من أعضاء الفريق الحاصلين على شهادات تدريب معتمدة.

? تكريم رؤساء الفرق التطوعية في الحفل الختامي للجائزة كأحد أبناء الكويت البررة على أن يتم ترشيح رئيس واحد في كل عام من قبل فريق الرواد.

? تفعيل التعميم الصادر من إدارة رعاية المسنين بتكليف رئيس وأعضاء فريق عمل لنشر وتعميم مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م على المسنين المستفيدين من خدمات الإدارة وأفراد عائلاتهم والقائمين على رعايتهم وحثهم للمشاركة في كل مسابقات جائزة البغلي للابن البار وفي مسابقة جائز البغلي للابن البار لعام 2022م بشكل خاص.

? مشاركة العاملين في رعاية المسنين في أقسام الخدمة الإيوائية في مسابقة البغلي للابن البار.

? تفعيل التعميم الصادر من إدارة الخدمات الصحية لكبار السن بتكليف رئيس وأعضاء فريق عمل لنشر وتعميم مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م على المسنين المستفيدين من خدمات الإدارة وأفراد عائلاتهم والقائمين على رعايتهم وحثهم للمشاركة في كل مسابقات جائزة البغلي للابن البار وفي مسابقة جائز البغلي للابن البار لعام 2022م بشكل خاص.

? مشاركة العاملين في رعاية المسنين في عيادات الرعيل الأول في مسابقة جائزة البغلي للابن البار.

? التنسيق بين المبرة وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن للمشاركة في تنفيذ الاحتفال باليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1/10/2022م.

? تفعيل ما جاء في كتاب الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين د. خالد رمضان بموافقة الرابطة على رعاية الجائزة وتكليف رئيس وأعضاء فريق عمل التحكيم والتقييم من السادة الأدباء الأعضاء في الرابطة لنشر وتعميم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعبي على الجمهور من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وعلى الأدباء والمهتمين والمتذوقين للشعر من أعضاء الجمعية العمومية للرابطة بشكل خاص وحثهم على المشاركة في مسابقة جائز البغلي للابن البار للشعر.

? تنظيم أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء الذين سيشاركون بأعمالهم في المسابقة لعام 2022م برعاية رئيس مجلس إدارة المبرة وحضور الأمين العام للرابطة وفريق التحكيم وسيتم الاستماع للمشاركات قبل تحكيمها، وسيمنح المشاركون شهادة شكر تقديراً للمشاركة في المسابقة.

وبين رئيس اللجنة العلي السيد علي حسن بأن تكريم الفائزين في جميع مسابقات الجائزة وتكريم أبناء الكويت البررة لعام 2022م سيتم برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في الحفل الختامي، الذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

