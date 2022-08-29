السعودية تمنع بيع المشروبات الغازية في المدارس

عربيات ودوليات

وضعت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال. ووفقا لصحيفة «عكاظ»، قالت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس. وأكدت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.

وأوضحت أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

