العراق.. الصدر يقترح حكومة «بلا أحزاب»!

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اقترح زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين بما في ذلك حزبه عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

ولا يزال العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021 بلا رئيس وزراء جديد ولا حكومة، إذ إن القوى الشيعية لم تنجح في الاتفاق فيما بينها.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد «الإطار التنسيقي» إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

لكن الصدر اعتبر مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحوّل واضح لموقفه.

وكتب الصدر في تغريدة أن «هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة». وتابع «الأهم هو عدم اشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الاميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري»، الحزب الذي يقوده.

وتابع «أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك» مشيرا الى أن «إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح». لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

وأبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الازمة هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية. ويواصل أنصاره منذ نحو شهر اعتصاما داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الاعلى.

وأطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي «حوارا وطنيا» لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة واعتبروا أنها لم «تسفر الا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع».

من جهته أكد القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، امس في بيان نشره على حسابه في تويتر أهمية إبعاد الأحزاب المجربة عن السلطة، ومكافحة الفساد والطائفية، وتفلت السلاح. كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة، والتمسك بالسلطة والاقتتال، وأعرب عن أمله في أن يكون للعراق علاقات متوازنة مع كافة الدول الخارجية، وأن يتمتع بقضاء نزيه غير مسيس.

