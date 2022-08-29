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الكاظمي يطالب بمضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة


بغداد- الوكالات: طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكر البيان، أن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه الكاظمي بحث تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، وناقش ملفات أمنية مهمة.
وأكد الكاظمي على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات.
ودعا الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، بما يساهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الجيش العراقي في ملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي ونجاحها في قتل قيادات إرهابية خلال عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب.


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