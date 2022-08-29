ليبيا.. هدوء حذر في طرابلس بعد «ليلة قصف ثقيل»

عربيات ودوليات

طرابلس – الوكالات: أدّت المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة،إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 159، بحسب حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة امس.

وعاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات الاسلحة الثقيلة في عدة أحياء من العاصمة الليبية، على خلفية الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد في ظل حكومتين متنافستين. وقالت وزارة الصحة الليبية أمس إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 32 شخصا على الأقل في حصيلة جديدة، بعد معركة أثارت مخاوف من اندلاع صراع كبير جديد. وتبادلت الجماعات المسلحة النيران التي دمرت عدة مستشفيات وأضرمت النيران في مبانٍ ابتداء من مساء الجمعة، لكن هدوءا حذرا ساد مساء السبت.

وجاء القتال بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين مؤيدي عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا اللذين تتنافس إدارتهما للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال افريقيا التي شهدت أكثر من عقد من العنف منذ انتفاضة 2011.

ومنعت إدارة الدبيبة التي أقيمت في العاصمة كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة بعد انتهاء آخر معركة كبرى في عام 2020، باشاغا حتى الآن من تولي منصبه هناك. وتم تعيين باشاغا من قبل البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له في وقت سابق هذا العام ويدعمه القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر. وفي البداية استبعد وزير الداخلية السابق استخدام العنف للاستيلاء على السلطة في طرابلس، لكنه هدد أخيرا باستخدام القوة لتحقيق ذلك.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية» معربة عن «قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس».

ونشر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية في طرابلس مقطع فيديو يظهر فيه وسط حراسه وهو يحيي مقاتلين مؤيدين له.واتهمت حكومة الدبيبة رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا، ومقرّه في مدينة سرت (وسط)، بتنفيذ «ما أعلنه... من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة».

وردّ المكتب الإعلامي لباشاغا متّهما حكومة طرابلس بـ«التشبث بالسلطة» معتبرا أنها «مغتصبة للشرعية». ونفى ما جاء في بيان حكومة الوحدة بخصوص رفض حكومة باشاغا أي مفاوضات معها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ تحالفا من المجموعات المسلحة المؤيّدة لفتحي باشاغا عادت أدراجها بعدما كانت متّجهة إلى العاصمة من مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى الشرق.

من جهته، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين من مناطق الاشتباكات، وقال إن الولايات المتحدة تدين تصاعد العنف الذي شهدته طرابلس.

ودعا نورلاند في بيان نشرته السفارة الأميركية في ليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وإلى محادثات تيسّرها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة. كما دعا مَن وصفها بالجهات الخارجية الرئيسة أيضا إلى استخدام نفوذها لوقف القتال.

