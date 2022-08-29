الأمم المتحدة تُحذِّر من «خطابات الكراهية والعنف» في ليبيا

عربيات ودوليات

طرابلس – الوكالات: أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في طرابلس. كما ذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية. وشددت على ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يحث الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم. وأضاف أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريقة للخروج من المأزق السياسي.

