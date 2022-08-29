مستوطنون يقتحمون الأقصى من «باب الأسباط» للمرة الأولى

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: شهد المسجد الأقصى، امس حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب الخامس من يونيو في العام 1967. وذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، صباح امس أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم (أمس) الأحد من خلال «باب الأسباط» شمال الأقصى وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967. وأوضحت الصحيفة عبر مراسلها لشؤون المستوطنين أن هذا الدخول غير رسمي في الوقت الحالي، لكنه يشكل سابقة، وذلك في وقت يقتحم المستوطنون عادة المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، من خلال جهة «باب المغاربة»، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يقتحم فيها المستوطنون الأقصى من جهة «باب الأسباط». وفي السياق نفسه أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه. من جهته، أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن اقتحام المسجد من «باب الأسباط» أمر في غاية الخطورة وهو مخالف لما هو متعارف عليه.