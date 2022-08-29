نائب جمهوري: لا يجوز أن نقدم لأوكرانيا ولا حتى دولاراً واحداً

عربيات ودوليات

اعتبر عضو ?مجلس النواب الأميركي? عن ?الحزب الجمهوري?، دان بيشوب، أنه «لا يجوز لواشنطن أن تقدم لأوكرانيا ولا حتى دولاراً واحداً، فما بالك بثلاثة مليارات، لقد أنفقنا بالفعل أكثر بكثير مما يرغب أي من حلفائنا الأوروبيين في إنفاقه، ويجب التركيز على المشاكل الداخلية الأميركية».

وشدد ، على أن «ضخ الأموال المستمر إلى كييف، هو مثال ساطع على سياسة بايدن المتمثلة في أن مصلحة أميركا في المرتبة الأخيرة».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاسبوع الماضي، تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار.

