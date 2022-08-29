«الصحة العالمية» تحذّر: طفرات جديدة لـ«كورونا» بعد الصيف

عربيات ودوليات

جنيف – الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن طفرات جديدة لوباء «كورونا» قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف. ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

وأتى تحذير المنظمة بعدما أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة قد تجاوز 597 مليوناً، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 ملايين وبلغ عدد جرعات اللقاحيات الموزعة في العالم 12.4 مليار.

كما أشارت المنظمة إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» منذ مطلع العام الحالي قد تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشراً واضحاً على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان، وأن المرض مازال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى في البلدان التي بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية.

