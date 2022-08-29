الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون

عربيات ودوليات

عمّان – الوكالات: أعلن الجيش الأردني في بيان أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون و578 كف حشيش.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية». وأضاف «جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة».

وأوضح المصدر إن المركبة كان تحوي على «578 كف حشيش وستة ملايين و447 الف حبة كبتاغون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب» مشيرا إلى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وفي 17 فبراير أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية (الممتدة على حوالى 375 كيلومترا) التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط، أي خلال نحو 45 يوما، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

