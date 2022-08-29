القضاة يستبدلون 1066 حكماً بالسجن في خدمة المجتمع

عربيات ودوليات

قال أمين عام المجلس القضائي في الأردن، علي المسيمي، أمس، إن قضاة المحاكم استبدلوا 1066 حكما بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم، في خدمة المجتمع.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى التوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأوضح أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل لتحفيز القضاة على تطبيق هذه البدائل.

وأشار إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عنها في تعزيز حماية أمن المجتمع، من خلال إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة.

كما أكد المسيمي أنه تم استبدال 1066 حكما بالسجن في خدمة المجتمع منذ بداية 2022.

