أرسنال انتصر.. وسيتي عاد.. وليفربول انتفض

دوليه

واصل أرسنال بدايته المثالية بفوز رابع توالياً بالفوز على فولهام 2-1، فيما أعاد الهداف النروجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي حامل اللقب من بعيد ومنحه ثلاثية الفوز على ضيفه كريستال بالاس 4-2 بعدما كان متخلفاً 0-2، في حين كشر ليفربول عن أنيابه بعد أسوأ بداية له منذ عقد من الزمن باكتساحه بورنموث 9-0 أول من أمس في المرحلة 4 من الدوري الإنكليزي، معادلاً أكبر انتصار في تاريخ «بريميرليغ» منذ انطلاقه عام 1992.

وفي المباراة الأولى وعلى «ستاد الإمارات»، تحول المدافع البرازيلي غابريال من شرير الى بطل، وذلك بعدما تسبب بهدف التقدم للجار الضيف فولهام عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش (56)، قبل أن يعود ويمنح فريقه فوزه الرابع توالياً بنتيجة 2-1 في أفضل بداية له منذ 2004 (حقق خمسة انتصارات متتالية).

وسجل غابريال هدف التقدم الذي أبقى صاحب الأرض الفريق الوحيد الفائز بجميع المباريات هذا الموسم، في الدقيقة 85 إثر ركلة ركنية، وذلك بعدما سبقه الدنماركي مارتن أوديغارد لإدراك التعادل بعد تمريرة من بوكايو ساكا وتسديدة تحولت من الدفاع وخدعت الحارس السابق للمدفعجية الألماني برند لينو (64)، مسجلاً هدفه الثالث للموسم.

وفي المباراة الثانية وبغياب نجمه العاجي ويلفريد زاها للاصابة في ساقه، بدا بالاس في طريقه للفوز على سيتي في معقله، كما فعل الموسم الماضي 2-0 خلال المرحلة العاشرة، بعدما تقدم عليه بهدفين.

وكانت بداية المباراة كارثية على سيتي، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين بعد 21 دقيقة، الأول في الدقيقة الرابعة بهدية من جون ستونز الذي حول الكرة بالخطأ في شباكه، والثاني بكرة رأسية للدنماركي يواكيم أندرسن بعد ركلة ركنية (21). وأعاد البرتغالي برناردو سيلفا سيتي الى الأجواء في مستهل الشوط الثاني بعد مجهود فردي رائع (53).

واستلم بعدها هالاند المبادرة برأسية التعادل (62)، قبل تسجيله هدف التقدم بعد سلسلة من التمريرات داخل المنطقة أنهاها جون ستونز بتحضيره الكرة الى النروجي (70) الذي أكمل ثلاثيته وسجل هدفه السادس بقميص فريقه الجديد إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية متقنة من البديل الألماني إيلكاي غوندوغان (81).

وفي المباراة الثالثة وعلى «أنفيلد»، حقق ليفربول فوزه الأول وعوض خسارته الإثنين أمام يونايتد بانتصار كاسح على ضيفه بورنموث 9-0 في أكبر مهرجان تهديفي له في دوري الأضواء منذ تغلبه على كريستال بالاس بالنتيجة ذاتها في سبتمبر 1989.

وكان البرازيلي روبرتو فيرمينو بطل المباراة بتمريره كرات الأهداف الثلاثة الأولى التي سجلها الكولومبي لويس دياس برأسية (3) وهارفي إيليوت (6) وترنت ألكسندر-أرنولد من خارج المنطقة (28)، قبل أن يكافأ على جهوده بتسجيله بنفسه الهدفين الرابع (31) ثم السابع (62). وأنهى ليفربول الشوط الأول بخماسية بفضل هدف لقلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك برأسية (45). لكنه لم يقف عند هذا الحد، بل أضاف سادساً في بداية الثاني بهدية من المدافع الويلزي كريستوفر (46)، قبل أن يضيف فيرمينو هدفه الشخصي الثاني (62) ثم البديل فابيو كارفاليو الثامن (80) ولويس دياس التاسع لفريقه والثاني له برأسية (85). وبعد خسارته المذلة في المرحلة الماضية أمام ليدز 0-3 ورغم اضطراره للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد كونور غالاغر بانذارين في 6 دقائق، استعاد تشلسي توازنه بفوز ثانٍ للموسم وجاء على حساب ضيفه الجريح ليستر سيتي بهدفين سجلهما الوافد الجديد رحيم سترلينغ

الذي افتتح رصيده مع الفريق اللندني (47 و63)، مقابل هدف لهارفي بارنز (66).

