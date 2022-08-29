الفوز الثالث للنس

دوليه

واصل لنس بدايته الجيدة للموسم الجديد بتحقيقه فوزه الثالث، وجاء على حساب ضيفه رين 2-1 أول من امس في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وفرض لنس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، نفسه عقدة لضيفه المشارك في مسابقة «يوروبا ليغ» بعد حلوله رابعاً، إذ فشل الأخير في تحقيق الفوز على منافسه للمواجهة الخامسة توالياً وتحديداً منذ فبراير 2015 (1-0).

ويدين لنس بنقطته العاشرة وتصدره الترتيب مؤقتا، الى سيكو فوفانا والبلجيكي لويس أوبندا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 66 و70، فيما كان الهدف الوحيد لرين الذي مني بالهزيمة الثانية في أربع مباريات وتجمد رصيده عند 4 نقاط، للبديل غايتان لابورد (1+90). وسجل أوكسير، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 10 أعوام، فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه ستراسبورغ 1-0. وبعدما استهل العودة بين الكبار عقب غياب منذ موسم 2011-2012 بخسارة قاسية أمام ليل 1-4، أظهر أوكسير تحسناً ملحوظاً بالتعادل مع أنجيه 2-2 قبل أن يحقق فوزه الأول في دوري الأضواء منذ 3 مايو 2012 بتغلبه على مونبيلييه 2-1 في معقل الأخير.

