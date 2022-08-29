بايرن سقط في فخ التعادل

دوليه

أهدر بايرن ميونيخ بطل السنوات العشر الأخيرة، أولى نقاطه في الدوري الألماني هذا الموسم باكتفائه بالتعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 أول من أمس في المرحلة الرابعة.

وبقي الفريق البافاري متصدراً برصيد 10 نقاط لكن بفارق الأهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاسح من أرض شالكه 6-1. وعلى ملعب «أليانز أرينا»، سيطر بايرن على مجريات اللعب بالكامل من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، لكنه اصطدم بحارس متألق هو السويسري الدولي يان سومر الذي أنقذ 19 محاولة حقيقية لبايرن، ليمنعه بالتالي من مواصلة سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات توالياً وبفارق أهداف مرتفع جداً.

وبعد سلسلة محاولات من الفريق البافاري في الشوط الأول وإلغاء هدف لمهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه (34)، نجح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في افتتاح التسجيل مستغلاً خطأ لمواطنه دايو اوباميكانو لينفرد بالحارس مانويل نوير ويسجل في شباكه قبل دقيقتين من نهاية هذا الشوط، وذلك خلافاً لمجريات اللعب وفي أول فرصة حقيقية لفريقه.

وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلاً للأول لأن سومر تصدى لكل محاولات بايرن الواحدة تلو الأخرى الى ان تمكن الجناح لوروا سانيه من إدراك التعادل إثر كرة متقنة من المهاجم الشاب جمال موسيالا الذي شارك منتصف الشوط الثاني (82). ورمى بايرن بكل ثقله وزج مدربه الشاب يوليان ناغلسمان بمدافعه الهولندي الجديد ماتياس دي ليخت واشركه في مركز قلب الهجوم في ربع الساعة الأخير لكن من دون طائل. واستعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي تلقاها الأسبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج ملعبه على هرتا برلين 1-0. وقع عليه انطوني موديست. ورفع دورتموند رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات. وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 6-1. وحقق لايبزيغ اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على فولفسبورغ بهدفين نظيفين. وحقق باير يلفركوزن فوزا عريضا هو الأول له هذا الموسم، وجاء على مضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة.

