فوز متوقع لميلان.. وتعادل يوفنتوس مع روما

دوليه

حقق ميلان بطل الموسم الماضي فوزاً متوقعاً على ضيفه بولونيا 2-0 أول من أمس في المرحلة الثالثة من بطولة ايطاليا، فيما انتزع روما التعادل 1-1 من ملعب يوفنتوس في لقاء شارك فيه الأرجنتيني باولو ديبالا لأول مرة ضد فريقه السابق.

ورفع ميلان رصيده في صدارة الترتيب إلى 7 نقاط متساوياً مع 3 فرق أخرى هي لاتسيو وتورينو وروما. في المقابل بقي بولونيا من دون أي فوز بعد خسارته الثانية مقابل تعادل واحد.

وتابع ميلان سلسلة من 19 مباراة من دون خسارة (13 انتصارا و6 تعادلات)، علماً بأن الخسارة الاخيرة تعود إلى 17 يناير 2022 عندما سقط أمام سبيتسيا.وافتتح الجناح البرتغالي رافايل لياو التسجيل لميلان (21). وأضاف الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو الهدف الثاني لميلان (58). وانتزع روما نقطة من ارض يوفنتوس بالتعادل معه 1-1.

والتعادل هو الثاني توالياً ليوفنتوس بعد اكتفائه بنقطة أيضاً بتعادل سلبي مع مضيفه سمبدوريا في المرحلة السابقة، وذلك بعدما افتتح موسمه بالفوز على ساسوولو بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق العاصمة بالتعادل إلى مهاجمه الإنكليزي تامي أبراهام (69)من كرة رأسية إثر تمريرة فنية رائعة من ديبالا الذي كان يخوض أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق. كان يوفنتوس الفريق الأفضل معظم فترات المباراة ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة مباشرة بيسراه بعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق المباراة وفي مباراة اخرى، عاد تورينو من ارض كريمونيزي بفوز 2-1. وتعادل سبيتسيا مع ساسوولو بهدفين لكل منهما.

