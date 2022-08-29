مورينيو: أداؤنا مخجل

دوليه

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، أنه شعر بالخجل من أداء لاعبي فريقه خلال مواجهة يوفنتوس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو خلال تصريحاته لشبكة «دازن»:» لقد كنا محظوظين للغاية في الشوط الأول، وبالشوط الثاني فعلنا شيئا أكبر». وأضاف «أخبرت لاعبي فريقي خلال الشوطين أنني أشعر بالخجل، لم تكن مشكلتنا فنية لكن بسبب موقفهم، لا يمكن أن نأتي إلى هنا ونلعب مثل هذه الطريقة».

وتابع مورينيو «أخبرت سلفاتوري فوتي على مقاعد البدلاء، أن عليه الصلاة لأن النتيجة 1-0 فقط، لأن الخسارة بهدف فقط بعد أداء المنافس في الشوط الأول هي نتيجة رائعة، ونحن كنا محظوظين». وأضاف «لم نفعل أي شيء بالشوط الأول، لكننا كنا فريقا مختلفا بالشوط الثاني، ولسوء الحظ لم يكن لدي الكثير من الخيارات على الدكة للدفع بها، مع إصابة زانيولو وفينالدوم».

