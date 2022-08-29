الأهلي.. «لا طال أول ولا ثاني»

دوليه

سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة 33 قبل الأخيرة للدوري المصري.

سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش في الدقيقة 67 حيث ألغاه الحكم في البداية بداعي التسلل ثم احتسبه بناء على إشارة حكم الفيديو.

وتجمد رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث ليخسر كل فرصه في احتلال وصافة الدوري بعد اتساع الفارق مع بيراميدز إلى 4 نقاط قبل جولة على النهاية ورفع الطلائع رصيده إلى 53 نقطة متقدما للمركز الرابع.

ويعد المركز الثالث أسوأ ترتيب للأهلي في الدوري المصري منذ 30 عاما كاملة وبالتحديد موسم 1991 – 1992 الذي شهد احتلال الفريق الأحمر المركز الرابع. ولم يحقق الأهلي المركز الثالث تحديدا منذ موسم 1982 – 1983 قبل 39 عاما.

وضمن نادي إنبي البقاء في الدوري المصري الممتاز رسميا بفوزه على ضيفه الإسماعيلي 2-0على ملعب بتروسبورت في القاهرة. ورفع إنبي رصيده إلى 38 نقطة متقدما للمركز التاسع وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وودع إيسترن كومباني منافسات الدوري بعد خسارته على يد ضيفه البنك الأهلي 2-3 ، وتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليودع رسميا منافسات الدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه مع الكبار وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 45 نقطة في المركز السابع.

واقتنص فاركو تعادلا ثمينا من ضيفه غزل المحلة بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن وارتفع رصيد غزل المحلة إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

ودخل غزل المحلة في صراع الهروب من شبح الهبوط مع المقاولون العرب الذي يملك نفس الرصيد بالمركز الرابع عشر.

