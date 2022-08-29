بداية هادئة... وموفقة

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تابعنا مباريات الاسبوع الاول لدوري زين للمحترفين (كما يقال) بكرة القدم فكانت او جاءت هادئة لاول اسبوع فيما عدا قد تكون نتيجة مباراة الكويت والجهراء مفاجأة وهذا ليس بتقصير من مستوى الجهراء ولكن اعتقد بأن في اول اسبوع تأتي مثل هذه النتائج (كما حدث في بداية الدوري الانكليزي)... ما اعجبني فيما شاهدته في هذه المباريات الخمسة هو ان كل الاندية اصبحت تملك عناصر كروية جيدة (نوعا ما) عما سبق وبالطبع هذا بفضل سلاسة عملية الانتقالات للاعبين الكويتيين في الاندية الـ 15 والظاهر انتهينا من نغمة «انا دمي اخضر ما العب الا للعربي» فاللاعب اليوم يختار الانسب له لكي يزاول لعبته لكي لا يكون على دكة الاحتياط لفترات طويلة في اي نادي... ولكن لم اشاهد اي لاعب اجنبي محترف استطيع ان افضله على اللاعب الكويتي (محترفين متواضعين) وبالطبع لن يساعدوا اللاعب الكويتي ومستوى الدوري بالتقدم اذا كان هذا مستواهم الفني واعتقد ستؤثر على مستوى اللاعب الكويتي اذا ما لعب بالمنتخب (تفهم ما تفهم مو مشكلتي)... وكما هي العادة اجد الجماهير الوفية هي نجم هذه المباريات ومن دونهم لا يوجد كرة قدم.. اما مستوى الحكام فأعتقد كانوا «أوكيه» والامور سارت بصورة سلسة... اتمنى ان نستمر في هذا الاداء ونرفعه بالاسابيع القادمة لكي نفكر بمصطلح ان دورينا هو دور المحترفين.... والله من وراء القصد.

