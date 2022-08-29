جولة دون المستوى

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اختتمت أول من أمس الجولة الأولى مسابقة الدوري الممتاز بانتصار كبير لكاظمة على الفحيحيل بثلاثية نظيفة سجلها بندر بورسلي (17) والجزائري عماد الدين عزي (26) وشبيب الخالدي (91)، ليتصدر البرتقالي جدول الترتيب بفارق الأهداف عن القادسية والجهراء والسالمية، في حين تذيل الفحيحيل الترتيب بفارق الأهداف كذلك خلف الكويت والساحل، في الوقت الذي يحتل فيه العربي والنصر المركزين الخامس والسادس بنقطة لكل منهما.

وحقق كاظمة فوزاً صريحاً ومستحقاً، بخلاف بقية المباريات التي كان الفوز فيها صعباً للجهراء على الكويت 1-0، وللسالمية على التضامن بالنتيجة ذاتها، ومتأخراً للقادسية على الساحل بنتيجة 3-2، في حين نجا العربي من خسارة أكيدة أمام النصر بعد أن أضاع مهاجم الأخير محمد دحام ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وربما يكون أداء كاظمة مقنعاً نوعا ما قياساً على النتيجة، إلا ان الأداء بشكل عام في الجولة كان دون المستوى، وغابت الإثارة والمتعة، في الوقت الذي كثرت فيه التمريرات الخاطئة واللعب العشوائي بالإضافة إلى ضعف اللياقة البدنية الواضح جداً رغم أن معظم الفرق خرجت في معسكرات تدريبية.

ومع أن الكويت حامل اللقب خسر مباراته الأولى أمام الجهراء إلا أن الفريق أظهر بعض الإيجابيات، ربما يكون أبرزها تألق العراقي شيركو كريم، بينما أظهر الجهراء شجاعة واضحة وعابه عدم التنظيم والفشل في استغلال النقص العددي لتعزيز النتيجة. أما القادسية والسالمية فقد حققا الأهم وظفرا بالنقاط الثلاثة في الجولة الأولى وهو أمر مهم معنوياً، ويعطي المدربين فرصة لمعالجة الأخطاء دون ضغوط، بخلاف العربي الذي يحتاج للظهور بصورة مخالفة أما السالمية غداً في الجولة الثانية قبل التفرغ لمواجهة السيب العماني في كأس الاتحاد الآسيوي. وقد يكون النصر الفريق الوحيد الذي ظهرت عليه بصمات مدربه محمد المشعان بعد تفوقه على العربي في معظم فترات المباراة، لكن هذا الأمر تكرر مع العنابي الموسم الماضي، فالأهم تحقيق الفوز من اجل المنافسة على اللقب. ورغم التفاوت في المستويات التي قدمتها أندية الساحل والتضامن والفحيحيل إلا أن مهمتها جميعاً تبدو واضحة وهي تجميع أكبر عدد من النقاط قدر المستطاع وهو الأمر الذي فشل فيه الأندية الثلاثة في الجولة الأولى.

