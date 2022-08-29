الخطيب: النتيجة لا تعكس سير المباراة

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أكد السوري فراس الخطيب مدرب الفريق أن نتيجة مباراة فريقه مع كاظمة لا تعكس المستوى الحقيقي للمباراة، وأن فريقه لا يستحق الخسارة بثلاثية في نهاية الجولة الأولى لدوري الدرجة الممتازة. وحمّل الخطيب نفسه مسؤولية هذه الخسارة، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن محظوظاً بتلقيه هدفين في أول نصف ساعة، وقال: «الفحيحيل كان ندا في أغلب أوقات المباراة، لكن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم». في المقابل، رأى الصربي زيلكو ماركوف أن خبرة لاعبيه هي التي رجحت الكفة لصالحهم، مشدداً على صعوبة المباراة رغم النتيجة المريحة، وأن الفحيحيل قدم مستوى جيداً ولا يستحق الخسارة بهذه النتيجة.

