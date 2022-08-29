فوز القادسية وخسارة الكويت ودياً

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تغلب القادسية على الجهراء 3-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس السبت ضمن استعدادات للجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. سجل أهداف الأصفر كل من: أحمد الرياحي، حمد أمان، ونايف زويد.

وكان القادسية خاض مباراته الأولى في الدوري الجمعة الماضي وتغلب على الساحل 3-2، وكذلك لعب الجهراء في اليوم ذاته مع الكويت وفاز بهدف دون رد. وفي مباراة ودية ثانية، خسر الكويت أمام خيطان برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها المحترفون: وليام، وأونانا، ورينان، ومحمد الفضلي. وغاب خيطان عن الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت أمس، فيما يستعد الكويت لمواجهة التضامن الخميس المقبل.

