الشمري إلى سترة

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غادر لاعب نادي التضامن مشعل الشمري إلى البحرين لتمثيل نادي سترة الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الممتازة. وتوجه اللاعب بالشكر إلى رئيس نادي التضامن مبارك النزال على تسهيل انتقاله مشيراً إلى أن التضامن سيبقى بيته الأول والأخير. وأكد الشمري أن رغبته في الاحتراف الخارجي زادت في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة انضمامه إلى المنتخب الوطني، وقال: «من المؤلم أن تتألق في الملعب وتقدم مستويات كبيرة لكنك لا تستطيع أن تنضم للمنتخب»، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تمثيل الكرة الكويتية خير تمثيل في الدوري البحريني.

