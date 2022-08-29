سيطرة كويتية على «هوكي الجليد المفتوحة»

محلية

احرز منتخبا الكويت للرجال والسيدات لقبي بطولة الكويت المفتوحة لهوكي الجليد للرجال والسيدات التي نظمها نادي الالعاب الشتوية الكويتي يومي الجمعة والسبت الماضيين في صالة عجيل العجران في منطقة بيان بمشاركة عدة منتخبات خليجية في البطولتين.

وتمكن أزرق الهوكي للرجال من حسم البطولة بعد فوزه بجميع المباريات تلاه منتخب عمان ثانيا ثم البحرين ثالثا بينما نالت لاعبات منتخب الكويت للهوكي لقب مسابقة السيدات على حساب منتخب البحرين الذي حل ثانيا بينما جاء منتخب الكويتي التطويري (ب) بالمرتبة الثالثة.

واعرب رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي في تصريح للصحافيين عقب ختام البطولتين عن سعادته البالغة باقامة هذا الملتقى الخليجي على ارض الصداقة والسلام والذي شكل فرصة لالتقاء الشباب الرياضي الخليجي من منتسبي هذه اللعبة وسط اجواء أخوية ومباريات تنافسية جميلة. وقال العجمي ان البطولتين تعد فرصة لاكتشاف المواهب في الفرق الخليجية للرجال والسيدات على حد سواء كونها تضمنت مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات صغار السن منوها بالمستوى الفني الجيد لجميع الفرق المشاركة اذ تعد هذه البطولة محطة استعداد جيدة لجميع الفرق للاستحقاقات المقبلة.

وثمن رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وحضوره لافتتاح هذا التجمع الخليجي الرياضي متقدما بجزيل الشكر لجميع المنتخبات الخليجية الشقيقة التي حرصت على المشاركة في البطولة في نسختها الثانية

واكد العجمي حرص النادي على تنظيم هذه البطولات التي تجمع الاشقاء على ارض الكويت الطيبة منوها بجهود مجلس الادارة وجميع العاملين في لجان البطولة المنظمة وكذلك الحكام وكل من أسهم بانجاح هذا المهرجان الخليجي الكبير.

