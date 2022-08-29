اللجنة المنظمة تستعد لـ «صالات آسيا»

محلية

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للصالات مساء أول من أمس بمقر اتحاد الكرة اجتماعها الأول بحضور رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة - نائب رئيس الاتحاد هايف المطيري ونائب رئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد - مدير البطولة صلاح القناعي بالاضافة إلى اللجان العاملة والمنظمة في البطولة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية. وتطرق المطيري إلى آخر استعدادات اللجنة المنظمة لاستضافة البطولة التي ستنطلق منافساتها 27 سبتمبر المقبل وملاحظات الاتحاد الآسيوي المشرف على البطولة بشكل عام، كما استمع المطيري الى احتياجات اللجان العاملة لاظهار البطولة بشكل يليق باسم وسمعة الكويت. وقال المطيري ان الكويت دائماً تعتبر مثالاً يحتذى به في استضافة البطولات، لذلك بتكاتف جميع الوزارات واللجان العاملة سنستمر على هذا النهج.