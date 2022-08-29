«سلة القادسية» ضم علي

محلية

تعاقد نادي القادسية مع لاعب كرة السلة حسين علي في صفقة انتقال حر تدعيما لصفوف الفريق في الموسم المقبل. ويعتبر علي لاعب كاظمة السابق من اللاعبين المميزين الذين يملكون خبرة كبيرة في اللعبة وهو يشغل مركز السنتر أسفل السلة وسيكون اضافة مهمة للأصفر الساعي إلى استعادة مكانته في اللعبة محليا. ويأتي هذا التعاقد بعد أن ابرم القادسية عدة صفقات جديدة أولها التعاقد مع المدرب الصربي برانكو والوطني فهد الرجيبة مساعداً له، كما ضم الأصفر المحترف الأميركي جونسن الذي يشغل مركز صانع الألعاب وهو في طريقه أيضا إلى التعاقد مع محترف آخر في الأيام القليلة المقبلة. واعاد الفريق قائده السابق فهاد السبيعي الذي خاض عدة تجارب في الفرق المحلية خلال المواسم القليلة الماضي، إلى صفوفه كما انه يتوجه إلى تجديد عقد لاعب كاظمة السابق عبدالله توفيق إلى جانب ضم أكثر من لاعب شاب من الفرق المحلية خلال الفترة المقبلة. وكان القادسية خسر خدمات نجم الفريق عبدالعزيز الحميدي الذي فضل الانتقال إلى كاظمة على الاستمرار مع الأصفر.