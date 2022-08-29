نادين الراسي تتوعد الحكومة اللبنانية: «قتلوك يا سندي»

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عبرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن حزنها الشديد برحيل شقيقها الفنان جورج الراسي صباح السبت جراء حادث سير مروع، بصرخة حارقة وكلمات مؤثرة للغاية. وأعادت نادين مشاركة عدة مقاطع فيديو لمتابعين عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اظهرت حافة الإسمنت الموجودة بمنتصف الأوتوستراد والتي اصطدم بها جورج والتي كانت السبب في وقوع الحادث، معتبرة أن الدولة هي المسؤولة عن موت شقيقها، ومؤكدة أنها ستأخذ بحقه. وكتبت معلقة: «رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما... يا دلي يا دلي يا خيي يا جورج يا بطل يا جدع يا سندي. الدولة قتلت خيي يا ناس يا هووو. حطولك بلوك باطون وبلا ضو ونص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي. صار ليلي نهار يا خيي. وكيف النهار بكرا رح يمرق بلاك يا خيي. كيف بدي ضمك وشمك يا خيي؟ كسرتلي ضهري يا سندي. انكسر قلب أمي. وحياة عيونك يا خيي رح يدفعو التمن».