بيع سيارة الأميرة ديانا في مزاد «شرس»

الاخيرة

بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في الثمانينيات من القرن الماضي مقابل 650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في مزاد السبت، قبل أيام فقط من الذكرى الخامسة والعشرين لوفاتها. وقالت شركة سيلفرستون للمزادات إنه كانت هناك «مزايدة شرسة» على السيارة (فورد إيسكورت آر إس توربو) السوداء قبل إقفال البيع.

ودفع المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة %12?5 على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية. وعلى السيارة 24?961 ميلا فقط على المحرك وداخلها سجل ملكية وإيصالات الصيانة، وقصاصات الصحف، وصور لديانا تقود السيارة. وأضافت الوكالة أن ديانا كانت تفضل في الأصل سيارة فورد إسكورت il.6 كابريوليه حمراء اللون، لكن فريقها الأمني طلب منها اختيار سيارة مختلفة لقيادتها في جميع أنحاء المدينة، لأن الجزء العلوي الناعم من سيارة مكشوفة لم يوفر ما اعتبروه خصوصية وأمنا كافيين لها. وتعتبر فورد إسكورت توربو سيارات اقتصادية متواضعة ويمكن شراؤها مقابل حوالي 10 آلاف دولار.

وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها.

وتوفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس 1997 في حادث سيارة في باريس، ما أغرق المملكة المتحدة طيلة أسبوع، قبل مراسم جنازتها الكبيرة في حداد غير مسبوق هز النظام الملكي.

