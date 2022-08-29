قلدوهم يرحمكم الله!

الاخيرة

يظهر فيلم وثائقي قديم تفاصيل زيارة عاهل خليجي كبير للكويت إبان نهضتها في الستينيات، الزيارة استمرت لأكثر من أسبوع، زار خلالها العاهل كل مراكز النهضة الكويتية للاستفادة من تلك التجربة الرائدة في حينها، وقبل سنوات قليلة استقدمت أمانة «G.C.C» مشكورة شركة أجنبية مختصة لتقييم أداء الوزارات والهيئات المختلفة في دول مجلس التعاون، وتقديم جوائز للمتميز منها في كل مجالات الخدمات أي التعليم، الصحة، البيئة، الصناعة، المرور... إلخ، وقد حصدت الدول الخليجية أغلب الجوائز وحصدت الكويت جائزة واحدة فقط، وعرفنا من خلال ذلك التقييم العلمي المحايد الجهات الأبرز في كل مجال ضمن الإنجاز الخليجي الذي قارب بل وجاوز إنجازات الدول المتقدمة حتى استشهد وأشاد الرئيس ترامب في أحد خطاباته بتجربتي دولتين خليجيتين.

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كي لا نعيد اختراع العجلة، بودنا بعد أن شرقنا وزرنا دول شرق آسيا وغربنا فأحضرنا السيد توني بلير ولم نستفد على الإطلاق ولم يتغير شيء، علينا أن نتوجه وضمن «فقه الواقع» للاستفادة من التجربة الخليجية فنمنح كل وزير دائم ضمن حكومتنا الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات، -إما عن طريق التواصل المباشر وهو الأفضل وإما عن طريق الأمانة العامة -، هدف واحد هو الوصول بأعمال وزارته أو مؤسسته أو هيئته خلال الـ 4 سنوات القادمة كحد أقصى إلى مستوى مثيلتها الخليجية المعنية، لو عملنا ذلك الأمر وبدأت رحلات مكوكية لدول الخليج التي نعلم أنها ستفتح قلوبها قبل مكاتبها لنا لاستطعنا أن نقابل نمور شرق آسيا بصقور غربها أي الدول الخليجية مجتمعة، ومن يدع من الوزراء أن ما لديه هو أفضل مما هو موجود بالخليج فالمفروض صدور مرسوم إعفائه في عهد الحزم والحسم والعزم قبل غروب شمس نفس النهار...

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آخر محطة:

جلسنا كوفد إعلامي كويتي في منتصف التسعينيات مع أحد حكام الخليج الأفاضل من أصحاب الرؤى والذي كان ملخص اللقاء معه - كما ذكر في حينه - أن النفط ثروة ناضبة وأنه يزمع تحويل بلده لمركز مالي وتجاري وسياحي عالمي، وقد تحقق الحلم سريعاً عبر الرحلات المكوكية ونقل الخبرة من الدول المعنية، ولم تشمل تجربتهم الناجحة... إحضار سياسي غربي لتحقيق حلم اقتصادي خليجي!

