«شؤون الانتخابات» تشرع أبوابها لاستقبال المرشحين

وطن النهار

وضعت وزارة الداخلية امس الأحد ممثلة في ادارة شؤون الانتخابات اللمسات النهائية لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة 2022 اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 ايام متتالية بما فيها ايام العطل الرسمية وذلك في مقرها في منطقة الشويخ السكنية.

شملت استعدادات ادارة شؤون الانتخابات وضع جهاز لسحب تذكرة تحمل رقم انتظار لطالبي الترشح وشاشات تقوم بعرض رقم الانتظار ورقم المكتب الذي سيقوم باستقبال الطلب اضافة الى شاشة تعرض قائمة بأحدث المترشحين المتقدمين يوميا مع رقم الدائرة التي تقدم للترشح عنها كما قامت الادارة بتوفير منصة للمترشحين للادلاء بالتصريحات الصحافية لوسائل الاعلام بعد اتمام عملية التسجيل.

وصدر امس الاحد مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الامة وحدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع.. وفيما يلي نص المرسوم:

«مجلس الوزراءمرسوم رقم 147 لسنة 2022بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة- بعد الاطلاع على الدستور- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة- وبعد موافقة مجلس الوزراءرسمنا بالآتي:

مادة اولى: يدعى الناخبون لانتخاب اعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يذكر ان مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء 17 اغسطس الحالي على مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» باضافة مناطق جديدة الى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة. ويقضي مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» بأن تضاف منطقة «أنجفة» الى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق «الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد».

وتضاف الى الدائرة الرابعة مناطق «غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة» في حين تضاف الى الدائرة الخامسة مناطق «أبو فطيرة - المسايل - ابو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية». وكان صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» بشأن اعتماد التصويت لانتخابات اعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

