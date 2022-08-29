الترشح محظور على الوزراء والقضاة والمحققين

وطن النهار

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن الترشح لعضوية مجلس الأمة 2022 دعت فيه كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وان لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً. وعن كيفية التنازل عن الترشيح قال البيان: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

ومضى البيان يقول: اذا كان من يريد ترشيح نفسه يتولى الوظائف العامة فانه لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

وذكرت ان الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، واعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

وقال: ان رؤساء لجان قيد الناخبين او اعضائها او اقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وأوضح انه اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

اما عن شروط الترشيح فهي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، واسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: الذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية.

وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه ذكر البيان ان على طالب الترشيح التقدم الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك اثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية، وأن يتولى الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه. ويدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً عن طريق «الكي نت» أو نقداً ويحصل على ايصال بالسداد.

