الخالد لرجال الإطفاء: «انتو أهلها وكفو لها»

وطن النهار

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد موقع حريق مستودعات ميناء عبدالله الذي اندلع مساء يوم السبت، وشارك به 6 فرق للاطفاء ومشاركة اطفاء الحرس الوطني في السيطرة على حريق اندلع بمنطقة ميناء عبدالله طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع دون وقوع اصابات بشرية مقتصرة على الاضرار، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بان الخالد قام بتفقد موقع حريق مستودعات ميناء عبدالله الذي اندلع مساء يوم امس السبت، واعلنت الادارة في بيانها عن نجاح جهود ستة فرق للاطفاء ومشاركة اطفاء الحرس الوطني في السيطرة على حريق اندلع في منطقة ميناء عبدالله طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 مترمربع، واوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية كانت تلقت بلاغاً في تمام الساعة 8:46 مساء وعلى اثره تم توجيه فرق الاطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان والأحمدي ومشرف والمواد الخطرة والاسناد ومن خلال التعاون والتنسيق بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني شاركت فرقة في عمليات المكافحة.

وأضافت الادارة ان فرق الاطفاء قامت بمحاصرة الحريق من جميع الاتجاهات لعدم انتقال النيران الى بقية المستودعات بقيادة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، ولم تسجل أي اصابات بشرية مقتصرة على الاضرار المادية، وقد حضر الي موقع الحادث عدد من قيادات قوة الاطفاء العام والقيادات الامنية بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية.

وقال وزير الداخلية لرجال الاطفاء خلال تفقده الحريق «قواكم الله.. بيض الله وجيهكم.. انتم مفخرة بارك الله فيكم» وانتم فخر للدولة ولله الحمد ان الحريق اقتصر على الماديات وليس في الارواح، مؤكدا ان الاهم لدينا هي سلامة رجال الاطفاء، مبينا ان البلاد ليس لها غير ابنائها بقوله: «انتو أهلها وكفو لها».

