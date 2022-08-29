ثُلَّة من المخالفين في قبضة «مباحث الإقامة»

وطن النهار

تمكن رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة متمثلة بإدارة البحث والتحري من خلال حملة تفتيشية في محافظة الفروانية من ضبط 3 مخالفين لقانون الإقامة والعمل وبعد الاستعلام عليهم بجهاز الحاسب الآلي تبين وجود 2 (تغيب) و1 بدون إثبات وجارٍ عمل بصمة تعريفية وإحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص .

كما قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة متمثلة بإدارة متابعة المخالفين بعد أن وردت معلومات من ضبط أشخاص يعملون بمجال التنظيف بالمنازل، تم عمل كمين في منطقة الاندلس لضبط العاملات حيث اسفر ذلك عن ضبط (1) سواق و(6) عاملات مخالفين لقانون الإقامة والعمل وجارٍ احالتهم لجهات الاختصاص .

كما تمكن مباحث شؤون الإقامة خلال حملة تفتيشية على مخالفين لقانون الإقامة والعمل في منطقة الضجيج وأسفرت عن ضبط ( 6) مخالفين للإقامة «و5 تغيب و 1 بدون اثبات» وجار اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

ومن ناحية اخرى تمكنت إدارة شرطة النجدة من ضبط 14 شخصاً من المخالفين لقانون المرور في منطقة صباح الأحمد «الارتال» وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور لسلامة الجميع.

